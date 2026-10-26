У Єкатеринбурзі зійшли з рейок 39 вагонів / © Unsplash

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У російському Єкатеринбурзі (Свердловська область) з рейок зійшли 39 вагонів, унаслідок чого загорілися сім залізничних цистерн.

Про це повідомляє МНС РФ.

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У відомстві заявляють, що пожежа сталася о 02:21 за місцевим часом на ділянці Решети — Седельниково у Свердловській області.

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О 04:47 вагони, що горіли, відчепили. Відновлювальний поїзд почав відтягувати на безпечну відстань ще 54 вагони, які не горіли.

На місці події / © МНС Росії

Рух на цій ділянці залізниці призупинили через пошкодження сусідньої колії, а пасажирські поїзди цим маршрутом не курсують. Причини та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Польщі пасажирський потяг PKP Intercity зіткнувся з вантажівкою, після чого зійшов із рейок. Травм зазнали близько 20 осіб.

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