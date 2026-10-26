- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 626
- Час на прочитання
- 1 хв
У РФ сталася масштабна залізнична аварія — що відомо
Після сходження з рейок 39 вагонів загорілися сім цистерн, а до ліквідації наслідків залучили понад 300 людей.
У російському Єкатеринбурзі (Свердловська область) з рейок зійшли 39 вагонів, унаслідок чого загорілися сім залізничних цистерн.
Про це повідомляє МНС РФ.
У відомстві заявляють, що пожежа сталася о 02:21 за місцевим часом на ділянці Решети — Седельниково у Свердловській області.
О 04:47 вагони, що горіли, відчепили. Відновлювальний поїзд почав відтягувати на безпечну відстань ще 54 вагони, які не горіли.
Рух на цій ділянці залізниці призупинили через пошкодження сусідньої колії, а пасажирські поїзди цим маршрутом не курсують. Причини та обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Польщі пасажирський потяг PKP Intercity зіткнувся з вантажівкою, після чого зійшов із рейок. Травм зазнали близько 20 осіб.