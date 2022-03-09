В Офисе президента рассказали о маршрутах эвакуации и гумкоридорах

В Офисе президента рассказали о маршрутах эвакуации и гумкоридорах

Коридоры организовали в разных регионах Украины.

В среду, 9 марта, с 9:00 до 21:00 ожидается установление режима тишины для эвакуации людей из населенных пунктов, сильно страдающих от обстрелов оккупантов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Гуманитарные коридоры обустроены по нескольким маршрутам:

Энергодар — Запорожье,

Сумы – Полтава,

Изюм — Лозовая,

Мариуполь — Запорожье,

Волноваха — Покровск,

Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель – Киев.

Как сообщалось, 8 марта происходила эвакуация из Сум. Оба этапа эвакуации завершились успешно. За день удалось вывезти около 5000 человек, выехали около 1000 машин, которые уже находятся в безопасности.

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