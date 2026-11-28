Евакуація з ТОТ — ілюстративне фото / © Соцмережі

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Ще 23 українці повернулися з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію. Серед них — люди старшого віку, люди з тяжкими захворюваннями та обмеженою мобільністю.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Повернення з окупації: що заважає українцям виїхати на підконтрольну Україні територію

За словами омбудсмана, багато людей залишаються на тимчасово окупованих територіях не тому, що не хочуть повертатися. Їх стримують страх не впоратися після виїзду, відсутність житла й коштів, а також фізична неможливість самостійно подолати складний маршрут.

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«Люди часто залишаються в окупації не тому, що не хочуть виїжджати. Вони бояться, що через хворобу, вік, відсутність грошей, житла або рідних просто не впораються після повернення», — зазначив Дмитро Лубінець.

Як наголосив омбудсман, організація повернення не обмежується пошуком маршруту. Після прибуття людям також потрібні житло, лікування, реабілітація, відновлення документів, соціальний супровід і допомога у відновленні зв’язку з рідними.

Як українців евакуювали з окупації: історії з Луганщини та Херсонщини

Серед евакуйованих — подружжя людей старшого віку з Луганщини, про історію якого розповів Дмитро Лубінець. Під час окупації вони допомагали українським військовим, передаючи їм продукти. Після доносу до їхнього будинку прийшли з обшуком, вилучили телефони, а саму родину взяли під постійний контроль окупаційних структур.

Стан здоров’я подружжя дедалі погіршувався. Через діабет чоловікові ампутували ногу, а його дружина перенесла інсульт. Попри власні проблеми зі здоров’ям, жінка продовжувала самостійно вести господарство та доглядати чоловіка. Їхня донька перебувала за кордоном, а на підконтрольній Україні території на подружжя ніхто не чекав.

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«Їхати було нікуди. Але і залишатися ставало дедалі небезпечніше», — розповіли в Офісі омбудсмана. Під час організації повернення довелося подбати не лише про виїзд подружжя, а й про їхнє подальше проживання та необхідну підтримку.

Ще одна родина, якій вдалося повернутися, мешкала в селі Раденськ на Херсонщині. Люди тривалий час не наважувалися виїжджати, адже на підконтрольній Україні території не мали рідних, до яких могли б звернутися по допомогу. До того ж усі вони мали серйозні проблеми зі здоров’ям: жінка хворіла на онкологічне захворювання, чоловік мав тяжку хворобу серця, а їхній родич переніс ампутацію.

Остаточним поштовхом до виїзду стало влучання російського дрона в будинок. Оселя була зруйнована, а люди дістали контузії. Після повернення родину доправили до медичного закладу для обстеження та лікування.

Також Лубінець розповів про жінку з іншого окупованого села, яка самотужки доглядала чоловіка з деменцією та лежачу родичку старшого віку. Вони жили в надзвичайно складних умовах: у будинку не було стабільного електропостачання, води, опалення та необхідних ліків. Постійні обстріли й виснажливий побут призвели до того, що в жінки почалися панічні атаки.

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Навіть щоб зателефонувати сину, який уже перебував на підконтрольній Україні території, їй доводилося йти на інший кінець села. Там жила знайома, яка мала генератор і могла зарядити телефон.

Коли з’явилася можливість виїхати, жінка попросила евакуювати також самотню сусідку. У результаті вдалося вивезти обох жінок, а родина змогла знову возз’єднатися.

Хто допомагав повертати українців із тимчасово окупованих територій

Дмитро Лубінець подякував міжнародній компанії з українським корінням МХП та її засновнику Юрію Косюку за підтримку в організації повернення українців, оперативність і готовність допомагати з конкретними потребами людей.

Також він висловив вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста та благодійному фонду «Карітас України», який забезпечував людей продуктовими наборами й супроводжував їх.

«Дякую і представникам державних органів, гуманітарних організацій, медикам, соціальним працівникам та всім фахівцям, які були залучені до цього процесу», — додав Лубінець.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що на підконтрольну Україні територію вдалося повернути дев’ятьох дітей і дорослу вихованку будинку-інтернату, яких вивезли з тимчасово окупованих територій та Росії. Деякі родини чекали на возз’єднання понад чотири роки. Повернення відбулося в межах ініціативи Bring Kids Back UA за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

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