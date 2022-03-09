С Энергодара отправилась эвакуационная колонна (видео)

Автобусами эвакуировали преимущественно женщин, детей и пожилых людей.
Из города Энергодара Запорожской области отправилась эвакуационная колонна согласно объявленному "зеленому коридору" под эгидой "Красного Креста".
Об этом 9 марта сообщил городской голова Дмитрий Орлов.
Автобусами эвакуировали преимущественно женщин, детей и пожилых людей.
Напомним, что в среду, 9 марта, с 9.00 до 21.00 ожидается установление режима тишины для эвакуации людей из населенных пунктов, сильно страдающих от обстрелов оккупантов.
Гуманитарные коридоры обустроены по нескольким маршрутам:
- Энергодар — Запорожье,
- Сумы – Полтава,
- Изюм — Лозовая,
- Мариуполь — Запорожье,
- Волноваха — Покровск,
- Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель – Киев.
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