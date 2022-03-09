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С Энергодара отправилась эвакуационная колонна (видео)

С Энергодара отправилась эвакуационная колонна (видео)

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С Энергодара отправилась эвакуационная колонна (видео)

Автобусами эвакуировали преимущественно женщин, детей и пожилых людей.

Из города Энергодара Запорожской области отправилась эвакуационная колонна согласно объявленному "зеленому коридору" под эгидой "Красного Креста".

Об этом 9 марта сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

Автобусами эвакуировали преимущественно женщин, детей и пожилых людей.

Напомним, что в среду, 9 марта, с 9.00 до 21.00 ожидается установление режима тишины для эвакуации людей из населенных пунктов, сильно страдающих от обстрелов оккупантов.

Гуманитарные коридоры обустроены по нескольким маршрутам:

  • Энергодар — Запорожье,
  • Сумы – Полтава,
  • Изюм — Лозовая,
  • Мариуполь — Запорожье,
  • Волноваха — Покровск,
  • Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель – Киев.

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