С Энергодара отправилась эвакуационная колонна (видео)

Автобусами эвакуировали преимущественно женщин, детей и пожилых людей.

Из города Энергодара Запорожской области отправилась эвакуационная колонна согласно объявленному "зеленому коридору" под эгидой "Красного Креста".

Об этом 9 марта сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

Автобусами эвакуировали преимущественно женщин, детей и пожилых людей.

Напомним, что в среду, 9 марта, с 9.00 до 21.00 ожидается установление режима тишины для эвакуации людей из населенных пунктов, сильно страдающих от обстрелов оккупантов.

Гуманитарные коридоры обустроены по нескольким маршрутам:

Энергодар — Запорожье,

Сумы – Полтава,

Изюм — Лозовая,

Мариуполь — Запорожье,

Волноваха — Покровск,

Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель – Киев.

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