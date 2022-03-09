Озброєння ЗСУ

Які види зброї і техніки є в розпоряджені наших захисників?

Сухопутні війська

Саме українські сухопутні війська далекого 2014 року прийняли на себе удар росіян на Донбасі. А тому природньо, що цей підрозділ ЗСУ добре озброєний та механізований. Сухопутні війська Збройних Сил України мають в своєму розпорядженні:

Засоби протиповітряної оборони:

Зенітний ракетний комплекс 9А33 "Оса АКМ" - знищує засоби протиповітряного нападу на висоті 25-5000 метрів на відстані 1500 - 10300 метра;

Зенітний гарматно-ракетний комплекс 9К35 "Стріла-10М" - призначений для прикриття танкових і механізованих підрозділів в бою;

Зенітний гарматно-ракетний комплекс 9К22 "Тунгуска" - призначенний для прикриття танкових і механізованих підрозділів від нападу з повітря.

Протитанкові ракетні комплекси:

ПТРК "Штурм-С" (9П149) - знищує легкоброньовані і броньовані цілі противника;

ПТРК "Конкурс" (9П148) - допомагає вражати бронетанкову техніку та інші броньовані сили противника (як рухомі так і нерухомі), знищує вогневі засоби і точки, фортифікаційні споруди;

Реактивні системи залпового вогню:

РСЗВ 9К58 "Смерч" - призначена для ураження будь-яких групових цілей (неброньованих, броньованих, легкоброньованих), тактичних ракет, підрозділів артилерії, вертольотів (на стоянці), зенітних комплексів, об'єктів військово-промислової структури, командних пунктів;

РСЗВ 9К57 "Ураган" - призначена для ураження живої сили, легкоброньованої техніки танкових та мотопіхотних підрозділів (на марші чи в місцях зосередження), об'єктів військової промисловості, інфраструктури;

РСЗВ 9К51 "Град" - призначення для подавлення і знищення бойової техніки, живої сили в районі зосередження.

Автомобільна техніка:

УАЗ-469, 3151;

ГАЗ-66;

ЗІЛ-131;

УРАЛ-4320, 43202;

КАМАЗ-4310, 5320;

КРАЗ-250, 257, 260;

УАЗ-452А, 3962;

МАЗ-537;

МАЗ-543;

МТ-ЛБ;

ГМ-352, 355, 579, 577, 569, 567;

ЗІЛ-135ЛМ;

Броньована ремонтно-евакуаційна машина БРЕМ-1.

Бронетранспортери та бойові розвідувально-дозорні машини:

БТР-70 - призначений для оснащення механізованих частин та підрозділів, підвищення вогневих та маневрових можливостей в бою, показує чудові результати в боротьбі з броньованими цілями противника, підвищує можливостей військ для подолання водних перешкод;

БТР-80 - призначений для оснащення механізованих частин та підрозділів, щоб підвищити їх вогневі та маневрові можливості в бою, підходить для боротьби з броньованими силами противника, допомагає краще долати водні перешкоди;

БРМ-1К - бойова розвідувальна машина, яка призначена для веденя військової розвідки в будь-який час доби у складі розвідувальних груп, що діють на глибині 50-80 км;

БРДМ-2 - бойова розвідувальна машина, яка призначена для виконання різних розвідувальних завдань;

БТР-Д - броньований десантний транспортер, який призначений для перевезення поранених, транспортування боєприпасів, озброєння, мастильних матеріалів, пального.

Бойові машини піхоти та десанту:

БМП-1 - бойова машина піхоти, головне завдання якої в оснащенні механізованих частин та підрозділів для підвищення їх вогневих та маневрових можливостей, підходить для боротьби з броньованими цілями, подолання водних перешкод;

БМП-2 - бойова машина піхоти, яка призначена для оснащення механізованих частин та підрозділів, підвищує вогневі та маневрові можливості в боротьбі проти броньованих цілей противника;

БМД-1П - бойова машина десанту призначена для транспортування о/с повітрянодесантних та аеромобільних військ, захищає в бою та додає мобільності;

БМД-2 - бойова десантна машина для транспортування о/с аеромобільних і повітрянодесантних військ.

Танки:

Танк Т-64 БВ - призначений для посилення механізованих підрозділів у всіх видах бою, прориву укріплених позицій, знищення вогневих точок, живої сили противника, техніки (на озброєнні від 1984 року);

Танк Т-64 БМ "Булат" - допомагає посилити механізовані підрозділи у всіх видах бою, знищити вогневі точки, техніку, живу силу, прориватися через укріпленні позиції (на озброєнні від 2004 року);

Танк Т-84 - призначений для посилення механізованих підрозділів у всіх видах бою, знищення вогневих точок, техніки, живої сили противника, прориву укріплених позицій (на озброєні від 2000 року).

Наземна техніка:

Самохідна гаубиця 2С5 "Гіацинт-С" - призначена для ведення контрбатарейної боротьби, руйнування довготривалих польових споруд та вогневих точок, подавлення тилів пунктів управління, боротьба з танками, тяжкою самохідною артилерією противника;

Самохідна гаубиця 2С19 "МСТА-С" - допомагає знищити тактичні ракетні засоби та далекобійну артилерію противника, знищити живу силу, бойову техніку та вогневі засоби на марші та в місцях дислокації;

Самохідна гаубиця 2С3 "Акація" - призначена для знищення бронетанкової техніки, мінометів, артилерії, живої сили противника, руйнування загороджень та польових споруд, боротьби з броньованими засобами (в тому числі і танками);

Самохідна гаубиця 2С1 "Гвоздика" - допомагає знищити та придушити живу силу противника, зруйнувати польові споруди, загородження, підходить для боротьби з танками;

Гаубиця 2А65 "МСТА-Б" - знищення тактичних засобів ядерного нападу, артилерійських та мінометних батарей, броньованих засобів (зокрема, танків), руйнування польових оборонних споруд та фортифікацій, знищення вогневих засобів і живої сили, засобів протиповітряної та протиракетної оборони;

Гаубиця Д-30 - призначена для знищення та придушення живої сили противника, яка знаходиться на відкритій місцевості, подавленні та знищення вогневих засобів піхоти противника, руйнування різноманітних споруд польового типу, боротьби з артилерією, танками і механізованими засобами противника;

Протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра" - допомагає знищувати танки, бронетранспортери і інші броньовані засоби противника, підходить проти живої сили і вогневих засобів, які перебувають поза укриттями.

Ракетні комплекси:

РК ТР 9К79 "Точка" (9К79-1 "Точка-У") - призначений для ураження наземних засобів розвідувально-ударних комплексів, стоянок літаків та вертольотів, пунктів управління, резервних угрупувань військ, сховищ з паливом, боєприпасами і іншими матеріальними засобами.

Повітряні сили ЗСУ

Бомбардувальна авіація:

Су-24М - всепогодний, фронтовий бомбардувальник призначений для ураження цілей з малої висоти.

Винищувальна авіація:

МіГ-29 - багатоцільовий винищувач, який призначений для завоювання панування в повітрі, підтримує дії сухопутних військ на полі бою та знищує морські і наземні цілі;

Су-27 - багатоцільовий винищувач, призначений для завоювання панування у повітрі, підтримки сухопутних військ на полі бою, знищення наземних та морських цілей.

Штурмова авіація:

Су-25 - призначений для підтримки сухопутних військ з повітря, нанесення ударів по рухомим малорозмірним об'єктам в тактичній та найближчій оперативній глибині;

Навчально-бойовий літак Л-39 - призначений для підготовки льотного складу з можливістю навчання застосувальної зброї, окремі модифікації можна використовувати в якості легкого штурмовика.

Транспорта авіація:

Ан-26 - турбогвинтовий військово-транспортний літак;

Ан-24 - турбогвинтовий військово-транспортний літак для ліній малої і середньої протяжності;

Ан-30 - літак повітряного спостереження та аерофотозйомки (модифікація Ан-24);

Ту-134;

Військово-транспортний літак Іл-76МД - перевезення та десантування особового складу, матеріальних засобів, військової техніки;

Вертоліт МІ-8МТ.

Зенітні ракетні комплекси:

Зенітний ракетний комплекс С-300ПС - призначений для знищення засобів повітряного нападу всіх типів, тактичних балістичний ракет, створення рубежів ППО (самохідний варіант ЗРК С-300П);

Зенітний ракетний комплекс С-300ПТ - знищення засобів повітряного нападу всіх типів, тактичних балістичних ракет, створення рубежів ППО (варіант ЗРК С-300П, що транспортується);

Зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" - призначений для знищення крилатих ракет, літаків, вертольотів та інших повітряних цілей, що діють в умовах інтенсивного застосування радіоперешкод;

Комплекс засобів автоматизації 73Н6 "БАЙКАЛ-1" - призначений для централізованого автоматичного та автоматизованого управління бойовими угрупованнями ЗРВ змішаного складу (великої, середньої та малої дальності).

Радіотехнічні комплекси:

Модернізована наземна рухома радіолокаційна станція дальнього виявлення 5Н84АМА - призначена для автоматичного виявлення повітряних об'єктів (цілей) та визначення їхніх поточних координат, видавання радіолокаційної інформації зовнішнім споживачам;

П-18 "Малахіт" - призначена для автоматичного виявлення радіолокаційних цілей на фоні дії активних та пасивних завад природного та штучного погодження;

35Д6М - призначені для виявлення цілей на малих та середніх висотах.

Військово-морські сили ЗСУ