Озброєння ЗСУ

Які види зброї і техніки є в розпоряджені наших захисників?
Сухопутні війська
Саме українські сухопутні війська далекого 2014 року прийняли на себе удар росіян на Донбасі. А тому природньо, що цей підрозділ ЗСУ добре озброєний та механізований. Сухопутні війська Збройних Сил України мають в своєму розпорядженні:
Засоби протиповітряної оборони:
- Зенітний ракетний комплекс 9А33 "Оса АКМ" - знищує засоби протиповітряного нападу на висоті 25-5000 метрів на відстані 1500 - 10300 метра;
- Зенітний гарматно-ракетний комплекс 9К35 "Стріла-10М" - призначений для прикриття танкових і механізованих підрозділів в бою;
- Зенітний гарматно-ракетний комплекс 9К22 "Тунгуска" - призначенний для прикриття танкових і механізованих підрозділів від нападу з повітря.
Протитанкові ракетні комплекси:
- ПТРК "Штурм-С" (9П149) - знищує легкоброньовані і броньовані цілі противника;
- ПТРК "Конкурс" (9П148) - допомагає вражати бронетанкову техніку та інші броньовані сили противника (як рухомі так і нерухомі), знищує вогневі засоби і точки, фортифікаційні споруди;
Реактивні системи залпового вогню:
- РСЗВ 9К58 "Смерч" - призначена для ураження будь-яких групових цілей (неброньованих, броньованих, легкоброньованих), тактичних ракет, підрозділів артилерії, вертольотів (на стоянці), зенітних комплексів, об'єктів військово-промислової структури, командних пунктів;
- РСЗВ 9К57 "Ураган" - призначена для ураження живої сили, легкоброньованої техніки танкових та мотопіхотних підрозділів (на марші чи в місцях зосередження), об'єктів військової промисловості, інфраструктури;
- РСЗВ 9К51 "Град" - призначення для подавлення і знищення бойової техніки, живої сили в районі зосередження.
Автомобільна техніка:
- УАЗ-469, 3151;
- ГАЗ-66;
- ЗІЛ-131;
- УРАЛ-4320, 43202;
- КАМАЗ-4310, 5320;
- КРАЗ-250, 257, 260;
- УАЗ-452А, 3962;
- МАЗ-537;
- МАЗ-543;
- МТ-ЛБ;
- ГМ-352, 355, 579, 577, 569, 567;
- ЗІЛ-135ЛМ;
- Броньована ремонтно-евакуаційна машина БРЕМ-1.
Бронетранспортери та бойові розвідувально-дозорні машини:
- БТР-70 - призначений для оснащення механізованих частин та підрозділів, підвищення вогневих та маневрових можливостей в бою, показує чудові результати в боротьбі з броньованими цілями противника, підвищує можливостей військ для подолання водних перешкод;
- БТР-80 - призначений для оснащення механізованих частин та підрозділів, щоб підвищити їх вогневі та маневрові можливості в бою, підходить для боротьби з броньованими силами противника, допомагає краще долати водні перешкоди;
- БРМ-1К - бойова розвідувальна машина, яка призначена для веденя військової розвідки в будь-який час доби у складі розвідувальних груп, що діють на глибині 50-80 км;
- БРДМ-2 - бойова розвідувальна машина, яка призначена для виконання різних розвідувальних завдань;
- БТР-Д - броньований десантний транспортер, який призначений для перевезення поранених, транспортування боєприпасів, озброєння, мастильних матеріалів, пального.
Бойові машини піхоти та десанту:
- БМП-1 - бойова машина піхоти, головне завдання якої в оснащенні механізованих частин та підрозділів для підвищення їх вогневих та маневрових можливостей, підходить для боротьби з броньованими цілями, подолання водних перешкод;
- БМП-2 - бойова машина піхоти, яка призначена для оснащення механізованих частин та підрозділів, підвищує вогневі та маневрові можливості в боротьбі проти броньованих цілей противника;
- БМД-1П - бойова машина десанту призначена для транспортування о/с повітрянодесантних та аеромобільних військ, захищає в бою та додає мобільності;
- БМД-2 - бойова десантна машина для транспортування о/с аеромобільних і повітрянодесантних військ.
Танки:
- Танк Т-64 БВ - призначений для посилення механізованих підрозділів у всіх видах бою, прориву укріплених позицій, знищення вогневих точок, живої сили противника, техніки (на озброєнні від 1984 року);
- Танк Т-64 БМ "Булат" - допомагає посилити механізовані підрозділи у всіх видах бою, знищити вогневі точки, техніку, живу силу, прориватися через укріпленні позиції (на озброєнні від 2004 року);
- Танк Т-84 - призначений для посилення механізованих підрозділів у всіх видах бою, знищення вогневих точок, техніки, живої сили противника, прориву укріплених позицій (на озброєні від 2000 року).
Наземна техніка:
- Самохідна гаубиця 2С5 "Гіацинт-С" - призначена для ведення контрбатарейної боротьби, руйнування довготривалих польових споруд та вогневих точок, подавлення тилів пунктів управління, боротьба з танками, тяжкою самохідною артилерією противника;
- Самохідна гаубиця 2С19 "МСТА-С" - допомагає знищити тактичні ракетні засоби та далекобійну артилерію противника, знищити живу силу, бойову техніку та вогневі засоби на марші та в місцях дислокації;
- Самохідна гаубиця 2С3 "Акація" - призначена для знищення бронетанкової техніки, мінометів, артилерії, живої сили противника, руйнування загороджень та польових споруд, боротьби з броньованими засобами (в тому числі і танками);
- Самохідна гаубиця 2С1 "Гвоздика" - допомагає знищити та придушити живу силу противника, зруйнувати польові споруди, загородження, підходить для боротьби з танками;
- Гаубиця 2А65 "МСТА-Б" - знищення тактичних засобів ядерного нападу, артилерійських та мінометних батарей, броньованих засобів (зокрема, танків), руйнування польових оборонних споруд та фортифікацій, знищення вогневих засобів і живої сили, засобів протиповітряної та протиракетної оборони;
- Гаубиця Д-30 - призначена для знищення та придушення живої сили противника, яка знаходиться на відкритій місцевості, подавленні та знищення вогневих засобів піхоти противника, руйнування різноманітних споруд польового типу, боротьби з артилерією, танками і механізованими засобами противника;
- Протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра" - допомагає знищувати танки, бронетранспортери і інші броньовані засоби противника, підходить проти живої сили і вогневих засобів, які перебувають поза укриттями.
Ракетні комплекси:
- РК ТР 9К79 "Точка" (9К79-1 "Точка-У") - призначений для ураження наземних засобів розвідувально-ударних комплексів, стоянок літаків та вертольотів, пунктів управління, резервних угрупувань військ, сховищ з паливом, боєприпасами і іншими матеріальними засобами.
Повітряні сили ЗСУ
Бомбардувальна авіація:
- Су-24М - всепогодний, фронтовий бомбардувальник призначений для ураження цілей з малої висоти.
Винищувальна авіація:
- МіГ-29 - багатоцільовий винищувач, який призначений для завоювання панування в повітрі, підтримує дії сухопутних військ на полі бою та знищує морські і наземні цілі;
- Су-27 - багатоцільовий винищувач, призначений для завоювання панування у повітрі, підтримки сухопутних військ на полі бою, знищення наземних та морських цілей.
Штурмова авіація:
- Су-25 - призначений для підтримки сухопутних військ з повітря, нанесення ударів по рухомим малорозмірним об'єктам в тактичній та найближчій оперативній глибині;
- Навчально-бойовий літак Л-39 - призначений для підготовки льотного складу з можливістю навчання застосувальної зброї, окремі модифікації можна використовувати в якості легкого штурмовика.
Транспорта авіація:
- Ан-26 - турбогвинтовий військово-транспортний літак;
- Ан-24 - турбогвинтовий військово-транспортний літак для ліній малої і середньої протяжності;
- Ан-30 - літак повітряного спостереження та аерофотозйомки (модифікація Ан-24);
- Ту-134;
- Військово-транспортний літак Іл-76МД - перевезення та десантування особового складу, матеріальних засобів, військової техніки;
- Вертоліт МІ-8МТ.
Зенітні ракетні комплекси:
- Зенітний ракетний комплекс С-300ПС - призначений для знищення засобів повітряного нападу всіх типів, тактичних балістичний ракет, створення рубежів ППО (самохідний варіант ЗРК С-300П);
- Зенітний ракетний комплекс С-300ПТ - знищення засобів повітряного нападу всіх типів, тактичних балістичних ракет, створення рубежів ППО (варіант ЗРК С-300П, що транспортується);
- Зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" - призначений для знищення крилатих ракет, літаків, вертольотів та інших повітряних цілей, що діють в умовах інтенсивного застосування радіоперешкод;
- Комплекс засобів автоматизації 73Н6 "БАЙКАЛ-1" - призначений для централізованого автоматичного та автоматизованого управління бойовими угрупованнями ЗРВ змішаного складу (великої, середньої та малої дальності).
Радіотехнічні комплекси:
- Модернізована наземна рухома радіолокаційна станція дальнього виявлення 5Н84АМА - призначена для автоматичного виявлення повітряних об'єктів (цілей) та визначення їхніх поточних координат, видавання радіолокаційної інформації зовнішнім споживачам;
- П-18 "Малахіт" - призначена для автоматичного виявлення радіолокаційних цілей на фоні дії активних та пасивних завад природного та штучного погодження;
- 35Д6М - призначені для виявлення цілей на малих та середніх висотах.
Військово-морські сили ЗСУ
- За різними даними від 6 500 до 10 000 осіб - особовий склад.
- Кілька десятків артилерійських, ракетних, протидиверсійних, патрульних та десантно-штурмових катерів. Декілька тральщиків.
- Фрегат "Гетьман Сагайдачний" - його стан наразі невідомий.