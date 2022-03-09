Вооружение ВСУ

Какие виды оружия и техники есть в распоряжении наших защитников?

Сухопутные войска

Именно украинские сухопутные войска далекого 2014 приняли на себя удар россиян на Донбассе. Поэтому естественно, что это подразделение ВСУ хорошо вооружены и механизированы. Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины располагают:

Средства противовоздушной обороны :

Зенитный ракетный комплекс 9А33 "Оса АКМ" – уничтожает средства противовоздушного нападения на высоте 25-5000 метров на расстоянии 1500 – 10300 метра;

Зенитный пушечно-ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10М" – предназначен для прикрытия танковых и механизированных подразделений в бою;

Зенитный пушечно-ракетный комплекс 9К22 "Тунгуска" – предназначен для прикрытия танковых и механизированных подразделений от нападения с воздуха.

Противотанковые ракетные комплексы :

ПТРК "Штурм-С" (9П149) – уничтожает легкобронированные и бронированные цели противника;

ПТРК "Конкурс" (9П148) – помогает поражать бронетанковую технику и другие бронированные силы противника (как подвижные так и неподвижные), уничтожает огневые средства и точки, фортификационные сооружения;

Реактивные системы залпового огня :

РСЗО 9К58 "Смерч" — предназначено для поражения любых групповых целей (небронированных, бронированных, легкобронированных), тактических ракет, подразделений артиллерии, вертолетов (на стоянке), зенитных комплексов, объектов военно-промышленной структуры, командных пунктов;

РСЗО 9К57 "Ураган" — предназначено для поражения живой силы, легкобронированной техники танковых и мотопехотных подразделений (на марше или в местах сосредоточения), объектов военной промышленности, инфраструктуры;

РСЗО 9К51 "Град" — предназначение для подавления и уничтожения боевой техники, живой силы в районе сосредоточения.

Автомобильная техника:

УАЗ-469, 3151;

ГАЗ-66;

ЗИЛ-131;

УРАЛ-4320, 43202;

КамАЗ-4310, 5320;

КрАЗ-250, 257, 260;

УАЗ-452А, 3962;

МАЗ-537;

МАЗ-543;

МТ-ЛБ;

ГМ-352, 355, 579, 577, 569, 567;

ЗИЛ-135ЛМ;

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1.

Бронетранспортеры и боевые разведывательно-дозорные машины:

БТР-70 – предназначен для оснащения механизированных частей и подразделений, повышения огневых и маневровых возможностей в бою, показывает отличные результаты в борьбе с бронированными целями противника, повышает возможности войск для преодоления водных препятствий;

БТР-80 – предназначен для оснащения механизированных частей и подразделений, чтобы повысить их огневые и маневровые возможности в бою, подходит для борьбы с бронированными силами противника, помогает лучше преодолевать водные препятствия;

БРМ-1К – боевая разведывательная машина, предназначенная для ведения военной разведки в любое время суток в составе разведывательных групп, действующих на глубине 50-80 км;

БРДМ-2 – боевая разведывательная машина, предназначенная для выполнения различных разведывательных задач;

БТР-Д – бронированный десантный транспортер, который предназначен для перевозки раненых, транспортировки боеприпасов, вооружения, смазочных материалов, горючего.

Боевые машины пехоты и десанта:

БМП-1 – боевая машина пехоты, главная задача которой в оснащении механизированных частей и подразделений для повышения их огневых и маневровых возможностей, подходит для борьбы с бронированными целями, преодоления водных препятствий;

БМП-2 – боевая машина пехоты, предназначенная для оснащения механизированных частей и подразделений, повышает огневые и маневровые возможности в борьбе против бронированных целей противника;

БМД-1П — боевая машина десанта предназначена для транспортировки о/с воздушно-десантных и аэромобильных войск, защищает в бою и добавляет мобильности;

БМД-2 – боевая десантная машина для транспортировки о/с аэромобильных и воздушно-десантных войск.

Танки:

Танк Т-64 БВ – предназначен для усиления механизированных подразделений во всех видах боя, прорыва укрепленных позиций, уничтожения огневых точек, живой силы противника, техники (на вооружении от 1984 г.);

Танк Т-64 БМ "Булат" – помогает усилить механизированные подразделения во всех видах боя, уничтожить огневые точки, технику, живую силу, прорываться через укрепленные позиции (на вооружении от 2004 года);

Танк Т-84 – предназначен для усиления механизированных подразделений во всех видах боя, уничтожения огневых точек, техники, живой силы противника, прорыва укрепленных позиций (на вооружении от 2000 года).

Наземная техника:

Самоходная гаубица 2С5 "Гиацинт-С" – предназначена для ведения контрбатарейной борьбы, разрушения долговременных полевых сооружений и огневых точек, подавления тылов пунктов управления, борьба с танками, тяжелой самоходной артиллерией противника;

Самоходная гаубица 2С19 "МСТА-С" – помогает уничтожить тактические ракетные средства и дальнобойную артиллерию противника, уничтожить живую силу, боевую технику и огневые средства на марше и в местах дислокации;

Самоходная гаубица 2С3 "Акация" – предназначена для уничтожения бронетанковой техники, минометов, артиллерии, живой силы противника, разрушения ограждений и полевых сооружений, борьбы с бронированными средствами (в том числе и танками);

Самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" – помогает уничтожить и подавить живую силу противника, разрушить полевые сооружения, заграждения, подходит для борьбы с танками;

Гаубица 2А65 "МСТА-Б" — уничтожение тактических средств ядерного нападения, артиллерийских и минометных батарей, бронированных средств (в том числе танков), разрушение полевых оборонительных сооружений и фортификаций, уничтожение огневых средств и живой силы, средств противовоздушной и противоракетной обороны;

Гаубица Д-30 – предназначена для уничтожения и подавления живой силы противника, находящейся на открытой местности, подавления и уничтожения огневых средств пехоты противника, разрушения разнообразных сооружений полевого типа, борьбы с артиллерией, танками и механизированными средствами противника;

Противотанковая пушка МТ-12 "Рапира" — помогает уничтожать танки, бронетранспортеры и другие бронированные средства противника, подходит против живой силы и огневых средств, находящихся вне укрытия.

Ракетные комплексы:

РК ТР 9К79 "Точка" (9К79-1 "Точка-У") – предназначен для поражения наземных средств разведывательно-ударных комплексов, стоянок самолетов и вертолетов, пунктов управления, резервных группировок войск, хранилищ с топливом, боеприпасами и другими материальными средствами.

Воздушные силы ВСУ

Бомбардировочная авиация:

Су-24М – всепогодный, фронтовой бомбардировщик предназначен для поражения целей с малой высоты.

Истребительная авиация:

МиГ-29 – многоцелевой истребитель, предназначенный для завоевания господства в воздухе, поддерживает действия сухопутных войск на поле боя и уничтожает морские и наземные цели;

Су-27 – многоцелевой истребитель, предназначенный для завоевания господства в воздухе, поддержки сухопутных войск на поле боя, уничтожения наземных и морских целей.

Штурмовая авиация:

Су-25 – предназначен для поддержания сухопутных войск с воздуха, нанесения ударов по движущимся малоразмерным объектам в тактической и ближайшей оперативной глубине;

Учебно-боевой самолет Л-39 – предназначен для подготовки летного состава с возможностью обучения применительному оружию, отдельные модификации можно использовать в качестве легкого штурмовика.

Транспортная авиация:

Ан-26 – турбовинтовой военно-транспортный самолет;

Ан-24 – турбовинтовой военно-транспортный самолет для линий малой и средней протяженности;

Ан-30 – самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки (модификация Ан-24);

Ту-134;

Военно-транспортный самолет Ил-76МД – перевозки и десантирование личного состава, материальных средств, военной техники;

Вертолет МИ-8МТ.

Зенитные ракетные комплексы:

Зенитный ракетный комплекс С-300ПС – предназначен для уничтожения средств воздушного нападения всех типов, тактических баллистических ракет, создания рубежей ПВО (самоходный вариант ЗРК С-300П);

Зенитный ракетный комплекс С-300ПТ — уничтожение средств воздушного нападения всех типов, тактических баллистических ракет, создание рубежей ПВО (вариант ЗРК С-300П, транспортируемый);

Зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" – предназначен для уничтожения крылатых ракет, самолетов, вертолетов и других воздушных целей, действующих в условиях интенсивного применения радиопомех;

Комплекс средств автоматизации 73Н6 "БАЙКАЛ-1" – предназначен для централизованного автоматического и автоматизированного управления боевыми группировками ЗРВ смешанного состава (большой, средней и малой дальности).

Радиотехнические комплексы:

Модернизированная наземная подвижная радиолокационная станция дальнего обнаружения 5Н84АМА – предназначена для автоматического обнаружения воздушных объектов (целей) и определения их текущих координат, выдачи радиолокационной информации внешним потребителям;

П-18 "Малахит" — предназначен для автоматического обнаружения радиолокационных целей на фоне действия активных и пассивных помех естественного и искусственного согласования;

35Д6М – предназначены для выявления целей на малых и средних высотах.

Военно-морские силы ВСУ