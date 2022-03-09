Что такое Байрактар: основные характеристики, где используется

Разведывательно-ударные дроны Bayraktar TB2, поставляемые из Турции, очень хорошо зарекомендовали себя в бою с российскими оккупантами. Что такое Байрактар, каковы основные хараткеристики этих дронов и где они могут использоваться?
Что такое Байрактар: основные сведения
Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), разрабатываемый на территории Турции. Способен разгоняться до 200 км в час и подниматься на высоту более 8 км. Байрактор сбрасывает авиабомбы и управляемые противотанковые ракеты. При этом дрон может в течение суток находиться в полете.
Свое название беспилотник получил в честь основателя компании Baykar (которая занимается изготовлением разведывательно-ударных дронов) – Оздемера Байрактара. В переводе с турецкого название можно перевести как "знамя".
Украина подписала соглашение о покупке Bayraktar TB2 у Турции в начале 2019 года. А уже весной 2021 года БПЛА совершили свои первые полеты над восточными территориями нашей страны. Впервые в боевых действиях дрон Байрактар использовали при обстреле оккупантами села Гранитное Донецкой области. Тогда россиянам не удалось даже засечь беспилотник, чтобы его уничтожить.
Главные характеристики Байрактар
Длина – 6,5 метра;
Грузоподъемность – 55 кг;
Максимальная взлетная масса – 650 кг;
Размах крыла – 12 метров;
Максимальная скорость – 222 км/ч;
Крейсерская скорость – 130 км/ч;
Радиус действия – зависит от версии (первая версия – 150 км, обновленная версия – 300 км);
Автономность – 24 часа;
Потолок – 8200 метров.
Украина имеет обе версии Байрактар: дроны, которые работают на 150 км, и беспилотники, которые имеют радиус действия 300 км. Также БПЛА "Bayraktar TB2" отличается высокоточной системой оптического наведения на цель. Они оснащаются инфракрасной и электронно-оптической камерой, лазерным дальномером.
Где используются байракторы?
Разведывательно-ударные дроны Bayraktar TB2 могут уничтожать все : например, разнообразные зенитно-ракетные комплексы типа "Град" или "Бук", также танки, целые колонны техники. Даже с помощью более старой версии (имеющей радиус действия 150 км) можно вести постоянное чередование в воздухе и быстро выдвигаться для пуска ракеты тогда, когда была обнаружена цель.
Один Байрактар может нести две управляемые противотанковые ракеты UMTAS (лазерное наведение и дальность пуска от 0,5 до 8 км) или четыре планирующих корректирующих высокоточных авиабомбы. 8 км.
Именно благодаря их характеристикам эти беспилотники представляют чрезвычайную опасность для вражеской армии. Байракторы быстрые, легкие, маневренные, смертоносные, а также ими просто управлять. Оккупантам трудно обезвредить эти разведывательно-ударные дроны, ведь их практически невозможно засечь.