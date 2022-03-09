Что такое Байрактар: основные характеристики, где используется

Разведывательно-ударные дроны Bayraktar TB2, поставляемые из Турции, очень хорошо зарекомендовали себя в бою с российскими оккупантами. Что такое Байрактар, каковы основные хараткеристики этих дронов и где они могут использоваться?

Что такое Байрактар: основные сведения

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), разрабатываемый на территории Турции. Способен разгоняться до 200 км в час и подниматься на высоту более 8 км. Байрактор сбрасывает авиабомбы и управляемые противотанковые ракеты. При этом дрон может в течение суток находиться в полете.

Свое название беспилотник получил в честь основателя компании Baykar (которая занимается изготовлением разведывательно-ударных дронов) – Оздемера Байрактара. В переводе с турецкого название можно перевести как "знамя".

Украина подписала соглашение о покупке Bayraktar TB2 у Турции в начале 2019 года. А уже весной 2021 года БПЛА совершили свои первые полеты над восточными территориями нашей страны. Впервые в боевых действиях дрон Байрактар использовали при обстреле оккупантами села Гранитное Донецкой области. Тогда россиянам не удалось даже засечь беспилотник, чтобы его уничтожить.

Главные характеристики Байрактар

Длина Байрактара 6,5 метров, размах крыла – 12 метров.

Длина – 6,5 метра;

Грузоподъемность – 55 кг;

Максимальная взлетная масса – 650 кг;

Размах крыла – 12 метров;

Максимальная скорость – 222 км/ч;

Крейсерская скорость – 130 км/ч;

Радиус действия – зависит от версии (первая версия – 150 км, обновленная версия – 300 км);

Автономность – 24 часа;

Потолок – 8200 метров.

Украина имеет обе версии Байрактар: дроны, которые работают на 150 км, и беспилотники, которые имеют радиус действия 300 км. Также БПЛА "Bayraktar TB2" отличается высокоточной системой оптического наведения на цель. Они оснащаются инфракрасной и электронно-оптической камерой, лазерным дальномером.

Где используются байракторы?

Где используются байракторы? / commons.wikimedia.org

Разведывательно-ударные дроны Bayraktar TB2 могут уничтожать все : например, разнообразные зенитно-ракетные комплексы типа "Град" или "Бук", также танки, целые колонны техники. Даже с помощью более старой версии (имеющей радиус действия 150 км) можно вести постоянное чередование в воздухе и быстро выдвигаться для пуска ракеты тогда, когда была обнаружена цель.

Один Байрактар может нести две управляемые противотанковые ракеты UMTAS (лазерное наведение и дальность пуска от 0,5 до 8 км) или четыре планирующих корректирующих высокоточных авиабомбы. 8 км.

Именно благодаря их характеристикам эти беспилотники представляют чрезвычайную опасность для вражеской армии. Байракторы быстрые, легкие, маневренные, смертоносные, а также ими просто управлять. Оккупантам трудно обезвредить эти разведывательно-ударные дроны, ведь их практически невозможно засечь.