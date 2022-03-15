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Байден наступного тижня відвідає саміт ЄС у Брюсселі, аби обговорити війну Росії проти України

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Байден наступного тижня відвідає саміт ЄС у Брюсселі, аби обговорити війну Росії проти України

Associated Press

За даними британських ЗМІ, Байден приєднається до лідерів країн НАТО в Брюсселі 23 березня, щоб обговорити війну в Україну.

Президент США Джо Байден має намір відвідає саміт ЄС у Брюсселі наступного тижня.

Про це повідомляє чиновник Європейського союзу, передає AFP.

За даними видання, очільник США поїде до Бельгії для участі в саміті Євросоюзу. Наразі офіційного підтвердження візиту немає, однак раніше повідомлялося про плани Байдена відвідати Європу. Також невідомий формат та денний порядок візиту.

За даними Reuters, Байден приєднається до лідерів країн НАТО в Брюсселі 23 березня, щоб обговорити війну в Україну. Також, як пише ЗМІ, президент США Джо Байден у рамках можливої поїздки до Європи наступного тижня, ймовірно, відвідає Польщу. Втім, ані поїздка до Європи, ані плани щодо Варшави ще не підтверджені.

Раніше повідомляли, що адміністрація Білого дому розглядає можливість візиту президента США Джо Байдена до Європи найближчими тижнями. Він буде пов'язаний через війну Росії проти України.

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