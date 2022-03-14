Байден може прибути до Європи через війну Росії проти України – NBC

Байден може прибути до Європи через війну Росії проти України – NBC

Мета візиту – заспокоїти союзників США у регіоні.

Білий дім розглядає можливість візиту президента США Джо Байдена до Європи найближчими тижнями, який буде пов'язаний з війною Росії проти України.

Про це пише NBC 14 березня з посиланням на слова трьох американських чиновників і двох людей, знайомих звідповідними бесідами.

За інформацією видання, зосереджена на війні в Україні поїздка буде та має на меті заспокоїти союзників США врегіоні, проте остаточно вона ще не затверджена.

Один американський чиновник сказав, що Брюссель, де розташовані НАТО та Європейський Союз, розглядається як можливе місце візиту Байдена.

Джерела не вказали точного часу можливої поїздки Байдена до Європи, якщо Білий дім таки наважиться її організувати.

Нагадаємо, в ночі проти 14 березня президент України Володимир Зеленський попередив у відеозверненні, що після удару по Яворівському полігону у Львівській області, що неподалік кордону з Польщею, Росія може атакувати країни НАТО.