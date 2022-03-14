Кишкові інфекції: що робити, якщо скрутило живіт

Російські окупанти можуть позбавляти українські міста питної води, а в укритті важко дотримуватися навіть елементарної гігієни. Що робити, якщо у вас скрутило живіт - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Кишкова інфекція: важливо не підчепити через їжу та воду

Головне правило: не пити воду, якість якої вам невідома. Також не рекомендовано вживати сиру водопровідну воду. Якщо немає іншого виходу і приходиться пити воду з-під крану - її потрібно добре кип'ятити. Їжу необхідно готувати на питній або вже прокип'яченій водопровідній воді. Всі продукти потрібно спочатку ретельно просмажувати або пропарювати.

Обов'язково ретельно мийте фрукти і овочі, при можливості обдавайте їх кип'ятком. Це правило особливо важливе, якщо ви даєте їх дітям. Беріть з собою в укриття достатню кількість питної води, а також гарячий чай або просто кип'яток в термосі. Продукти за можливості зберігайте в холоді. Ті з них, які швидко псуються, намагайтеся з'їсти якнайшвидше. Особиливо, якщо приходиться довгий час сидіти в бомбосховищі.

Малюків не варто годувати некип'яченим молоком та сирими яйцями. Харчі зберігайте лише в чистих контейнерах та іншому пакуванні. Беріть з собою в укриття лише ту їжу, в срокові придатності якої ви впевнені.

Також не варто забувати про особисту гігієну! Навіть якщо ви довгий час знаходитесь в укритті, по можливості завжди мийте руки з милом або хоча б користуйтеся гігієнічними серветками, антисептиками.

Кишкова інфекція: лікування в умовах війни

При кишковій інфекції важливо пити багато чистої питної води / Pexels

Перші симптоми кишкової інфекції:

пронос (діарея);

гарячка, підвищується температура тіла;

головний біль, запаморочення;

нудота і біль в животі.

В МОЗ рекомендують при появі перших симптомів пити якомога більше чистої питної води, що допоможе уникнути зневоднення. За можливості відразу зателефонуйте лікарю.

Якщо до цих симптомів також додалися наступні ознаки: гнійники, різні висипання на тілі, очні склери, пожовтіння шкіри - відразу телефонуйте в швидку.

Обов'язкова госпіталізація необхідна, якщо у вас гострий біль в животі, діарея і блювання 5 разів на добу і частіше.

Під час війни не завжди є можливість зателефонувати у швидку чи швидко передати хворого медикам. В цьому випадку, людину потрібно перевернути на бік, щоб вона не захлинулася власною блювотою. Намагайтесь завжди бути поруч і давати хворому побільше чистої води. Якщо людина блює не часто, їй можна дати будь-які сорбенти (в тому числі активоване вугілля).

За першої можливості людину потрібно госпіталізувати!