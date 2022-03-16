Відновлення України після війни коштуватиме понад $560 млрд - Шмигаль

Витрати мають намір компенсувати, зокрема, за рахунок коштів репарацій від РФ.

Спеціальна група в українському уряді підрахувала, що наразі прямі одноразові втрати для України внаслідок російської агресії складають 565 млрд доларів США.

Про це у вівторок, 15 березня, під час зустрічі із очільниками урядів Польщі, Чехії та Словенії повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За його словами, в українському уряді працює спеціально створена група, яка займається оцінкою втрат для економіки внаслідок російської агресії.

“Попередні розрахунки говорять, що наразі прямі одноразові втрати для України складають 565 млрд доларів США. Власне це ті кошти, які будуть потрібні, щоб відновлювати нашу державу — і за рахунок коштів репарацій РФ, і за рахунок коштів наших партнерів — для того, щоб Україна відновилася”, - повідомив український прем’єр.

Денис Шмигаль запевнив, що Україна працюватиме над тим, аби кошти та майно Росії за кордоном були арештовані.

“Ми віримо, що країни-партнери так само долучаться до цього масштабного плану”, - наголосив він.

Нагадаємо, до Києва 15 березня прибули прем’єр-міністри Польщі Матеуш Моравецький, Чехії Петр Фіала та Словенії Янез Янша.

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