Астрологічний прогноз на 16 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Що не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не найпростіший місячний день, під час якого активізуються сили пітьми, що негативно впливає на людську психіку. Однак це не означає, що його впливу не можна чинити опір – навпаки, робити це можна і потрібно. Головне в цей час – не йти на поводі у своїх інстинктів та спокус, які обов'язково підкине навколишній світ. Необхідно зосередитись на своєму внутрішньому стані, відмовитися від надмірностей – можливо, попостувати чи поголодати – це дозволить очистити ауру від негативу.

Символ дня: змія, шакал.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: День сприятливий для активних дій, але необхідно берегти, зберігати та акумулювати внутрішню енергію.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір: білий, сріблястий.

Щасливе каміння дня: агат, гагат, моріон.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза – показана дієта.

Хвороби дня: прискорюється циркуляція крові, тому всі процеси в організмі – зокрема й засвоєння їжі, рідини та ліків – значно посилюються. У зв'язку з цим важливо вкрай обережно вживати шкідливу їжу, алкоголь та медичні препарати. Є ймовірність загострення хронічних захворювань — у такому разі краще одразу ж звернутися до лікаря.

Афоризм дня: "Успіх — це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму".

Геометрична фігура дня: овал символізує, з одного боку, вічність, з іншого – кругообіг життя.

Магія та містика дня: треба читати – чи перечитувати – магічну літературу: цього дня у ній можна буде знайти відповіді на важливе життєве запитання, прочитавши її буквально між рядками.

Табу дня: не можна ні з ким конфліктувати: будь-яка – навіть незначна – сварка може стати ґрунтом для розриву стосунків.

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