Зупинити вбивства дітей вимагають українки за кордоном

У Берліні кілька десятків активісток із “закривавленими” згортками на руках пройшли ходою до російського посольства.

У кількох містах Європи та США розпочалися “Марші матерів”. Ця акція покликана привернути увагу до страждань та смертей українських дітей від рук російських солдатів.

Про це йшлося в суботу, 19 березня, в сюжеті ТСН в рамках спільного інформаційного марафону "UAразом" на українських телеканалах.

Один з таких маршів відбувся у Берліні. Кілька десятків жінок вийшли на вулицю зі згортками, що символізували немовля, на згортках - червоні плями, ніби від крові. Під час акції співали гімн України та українських пісень. Хода пройшла від головної площі міста до російського посольства.

Такі акції планують повторювати, щоб наочно показати – жертвами російського нападу стають невинні діти.

За три тижні війни в Україні загинуло вже 112 дітей, іще 120 - зазнали поранень.

У кількох містах Європи, а також в Америці, тривають "Марші матерів"

Нагадаємо, у Маріуполі померла вагітна жінка, яка постраждала під час обстрілу пологового будинку російськими військами 9 березня. Не вижила і її ненароджена дитина.

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