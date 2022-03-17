До Львова масово евакуйовують дітей із сиротинців: відео

Дітям від року до шести.

До Львова із інших регіонів України масово евакуйовують вихованців дитячих будинків. Лише за добу на Львівщину прибуло 200 сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Ці малюки зазнали важких поневірянь - виживали в холодних підвалах, засинали під канонаду обстрілів.

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Як йдеться у випуску ТСН, загалом із гарячих бойових точок уже вдалося вивезти десять тисяч дітей.

На пероні малюків зустрічають волонтери і допомагають впорядкувати висадку. Дітям від року до шести. У супроводі поліції їх везуть до тимчасового прихистку.

"Вони всі будуть розміщені у Львівській області. З гуманітарного штабу було завезено майже 2 тони продуктів, зарап дитячого харчування і памперсів є", - розпові начальник служби у справах дітей Львівської військової адміністрації Володимир Лис.

До Львівської області масово евакуюють дитячі будинки

Львівщина уже прийняла 5 сотень вихованців дитбудинків і готова прихистити ще тисячу. Малюків везуть з різних регіонів - уночі з Сум приїхали ще 60 дітей, найстаршим з яких три роки.

Розселяють цих малюків у приватному медцентрі. Там про всяк випадок цілодобово чергують лікарі. Це вже третій переїзд сиротинця, розповідає директорка закладу. Коли розпочалися обстріли, малих спершу відселили в обласну лікарню, потім евакуювали до Сміли і врешті до Львова.

Нині ці діти у безпеці. Але на евакуцюацію чекають ще сотні інших малюків, яких не вдається вивезти через зрив зелених коридорів.

Але на Львівщині вже чекають на ще один заклад, звідки мають евакуювати кілька десятків паліативних дітей. Сподіваються, цього разу їх вдасться вивезти з-під обстрілів.

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