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Окупанти обстріляли село Нові Петрівці під Києвом: загинула 2-річна дитина

Окупанти обстріляли село Нові Петрівці під Києвом: загинула 2-річна дитина

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Окупанти обстріляли село Нові Петрівці під Києвом: загинула 2-річна дитина

Ще четверо людей отримали поранення.

Внаслідок чергового обстрілу окупантами села на Київщині загинула 2-річна дитина, ще четверо людей зазнали поранень.

Про це повідомляє прокуратура Київської області.

"Вишгородською окружною прокуратурою розпочато кримінальне провадження  за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 17 березня 2022 року близько 15 години, окупанти цинічно, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл села Нові Петрівці у Вишгородському районі. Внаслідок ворожої атаки  смертельно травмовано 2-річного хлопчика, ще четверо мирних мешканці отримали поранення, зруйновано двоповерховий будинок. Прокурори продовжують фіксувати всі злочини країни-агресора з метою притягнення винних до відповідальності", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, під час ракетного обстрілу у Києві загинула відома українська акторка.

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