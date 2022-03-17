Під час ракетного обстрілу у Києві загинула відома українська акторка

Під час ракетного обстрілу у Києві загинула відома українська акторка

Оксана Швець перебувала на момент обстрілу у житловому будинку.

Сьогодні, 17 березня, стало відомо, що в результаті ракетного обстрілу у Києві загинула відома українська акторка Оксана Швець.

Про загибель Заслуженої артистки України повідомили на офіційній сторінці Молодого театру, у якому Швець грала. На момент обстрілу знаменитість перебувала у житловому будинку.

Оксана Швець / kino-teatr.ru

"Непоправне горе в родині Молодого театру. Під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Світла пам'ять талановитій акторці! Немає прощення ворогу, що прийшов на нашу землю!" – йдеться у повідомленні.

Оксана Швець у серіалі "Будинок з ліліями" / kino-teatr.ru

Прихильники Оксани Швець були шоковані звісткою і висловили співчуття її родині та близьким.

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