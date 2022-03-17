"Люди гинуть на полях битви, а ми будемо слухати претензії РФ?" – Подоляк про новий оборонний альянс

"Люди гинуть на полях битви, а ми будемо слухати претензії РФ?" – Подоляк про новий оборонний альянс

Міф про могутність Росії та повагу, на яку вона заслуговує, щойно зруйнувався, зауважив радник голови ОП.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що держава не погодиться на "жадібні компроміси", в разі якщо Росія виявиться невдоволеною ініціативою України про створення нового альянсу як альтернативи НАТО.

Про це Подоляк розповів в інтерв’ю польському виданню Wiadomosci

"Росія повномасштабно вторглася до України, щоб поставити ультиматум. Із таким ставленням прийшла на перші переговори. Вони повністю усвідомлюють труднощі, в яких опинилися. Весь світ побачив, що друга за потужністю армія змушена просити допомоги в Китаю, Білорусі, Казахстану та Киргизстану, бо наштовхнулася на опір України, яка, до речі, ніколи не була мілітарною державою. Цей міф про могутність Росії та повагу, на яку вона заслуговує, ретельно культивований на Заході, щойно зруйнувався", – розповів радник голови президентського офісу.

На тезу журналістики про те, що РФ можу не влаштувати плани України про створення нового оборонного альянсу, Подоляк відповів: "Очевидно, що в цій ситуації ми не погоджуємося на жадібні компроміси, які б будь-яким чином зашкодили нашим інтересам. Українське суспільство таке рішення не влаштовує. Люди гинуть на полях битви, а ми будемо слухати претензії РФ?"

Порти те, що Росія має вагомі аргументи у вигляді балістичних ракет і протиповітряної оборони, Україна налаштована боротися до кінця своїх сил, запевнив радник голови ОП. Він нагадав, що наразі на багатьох напрямках саме українська армія перейшла до контрнаступу.

Повну версію інтерв’ю Подоляка про переговірний процес України та Росії читайте тут.