"Люди гибнут на полях битвы, а мы будем слушать претензии РФ?" – Подоляк о новом оборонном альянсе

"Люди гибнут на полях битвы, а мы будем слушать претензии РФ?" – Подоляк о новом оборонном альянсе

Миф о могуществе России и уважении, которое она заслуживает, только что разрушился, заметил советник главы ОП.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что государство не согласится на "жадные компромиссы", если Россия окажется недовольной инициативой Украины о создании нового альянса как альтернативы НАТО.

Об этом Подоляк рассказал в интервью польскому изданию Wiadomosci.

"Россия полномасштабно вторглась в Украину, чтобы поставить ультиматум. С таким отношением пришла на первые переговоры. Они полностью отдают себе отчет в трудностях, в которых оказались. Весь мир увидел, что вторая по мощи армия вынуждена просить помощи у Китая, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, потому что натолкнулась на сопротивление Украины, которая, кстати, никогда не была милитарным государством. Этот миф о могуществе России и уважении, которого она заслуживает, тщательно культивирован на Западе, только что разрушился", — рассказал советник главы президентского офиса.

На тезис журналистики о том, что РФ могу не устроить планы Украины о создании нового оборонного альянса, Подоляк ответил: "Очевидно, что в этой ситуации мы не соглашаемся на алчные компромиссы, которые любым образом повредили бы нашим интересам. Украинское общество такое решение не устраивает. Люди гибнут на полях битвы, а мы будем слушать претензии РФ?"

На тэзыс журналистки о том, что у России есть веские аргументы в виде баллистических ракет и противовоздушной обороны, Украина настроена бороться до конца своих сил, заверил советник главы ОП. Он напомнил, что на многих направлениях именно украинская армия перешла к контрнаступлению.

Полную версию интервью Подоляка о переговорном процессе Украины и России читайте здесь.