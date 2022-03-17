Что будет с "Северным потоком-2": вызовы и риски

"Северный поток-2" все еще заморожен.

Эпатажный немецкий архитектор Бенедикт Хартль предлагает поднять трубы со дна Балтийского моря и создать из них общежитие вроде японских капсульных отелей, превратив мечту России превратить Запад в центр для бездомных со всего мира.

Конец лета 2021 года. Путин убежден, что на пути к запуску "Северного потока-2" нет никаких препятствий. Что бы там ни говорили Штаты, Польша, страны Балтии. Собственный экономический интерес для Германии — важнее безопасности Украины. Ведь именно к ней – дном Балтийского моря – должно было уйти до 55 миллиардов кубометров газа в год. Это больше всего транзита, который до сих пор шел в Европу через Украину.

“У нас есть собственная позиция по “Северному потоку-2”, речь идет о безопасности нашего энергоснабжения. Это – экономический проект. Мы готовы обсуждать его с Соединенными Штатами, но наша позиция не меняется”, — сказал Гайко Масс, министр иностранных дел Германии.

Еще при Дональде Трампе, предыдущем американском президенте, на компании, строящие газопровод, наложили санкции. Вспомогательную нить вдоль "Северного потока-1", которая удвоила бы его пропускные возможности, начали строить в 2018 году. Из-за санкций строительство прервалось, но ненадолго: россияне принялись прокладывать газопровод полностью собственными силами. В регионе де Поток выныривает на сушу с немецкой стороны создали фонд-прокладку, чтобы обходить американские санкции. Возглавил фонд Матиас Варинг, бывший функционер Штази и личный друг Путина.

Администрация Байдена приостановила санкции предшественника, отношения с Берлином и для нее оказались сначала важнее Украины, которую новый российский газопровод лишал призрачных гарантий безопасности. Ведь действующий контракт, по которому Россия была обязана пользоваться ее услугами для транзита, истекал в 2024 году.

Вернувшись из Штатов, немецкий канцлер пообещала Киеву договориться с Россией так, чтобы сохранила транзит через Украину, а также продлила соглашение еще на 10 лет.

“Мы чувствуем себя ответственными, потому что есть большая обеспокоенность, которую я воспринимаю серьезно. Поэтому мы четко сказали, что будем выступать в рамках ЕС за дальнейшие санкции, если подтвердится подозрение, что трубопровод будет использован как оружие”, — сказала бывшая канцлер Ангела Меркель.

Сертификацию "Северного потока" немцы под давлением партнеров приостанавливают из-за того, что на границе с Украиной Россия начинает накапливать войска. Однако еще 7 февраля, находясь с визитом в Вашингтоне, Олаф Шольц отказывается подтвердить, что готов в случае российской интервенции отказать "Газпрому" в регистрации "Северного потока". Хотя Байден рядом с ним говорит открыто: Поток умрет, стоит только России пойти в наступление. С Украиной этот американский президент прекрасно знаком, и угроза нападения на нее оказывается весомее дружбы с немцами.

Расплата за газовую удавку: что можно сделать с замороженным "Северным потоком-2"

Признанием самопровозглашенных на оккупированной территории Донбасса республик, а затем полномасштабный обстрел украинских городов, заставивший замереть перед экранами весь цивилизованный мир – Путин стреляет в собственную мечту расколоть Запад. Германия больше не может выбирать деньги, когда речь идет о безопасности. Один из ключевых рычагов по уничтожению единства в Европе – ломается с хрустом.

"После того, как Россия объявила о признании Донецкого и Луганского регионов, мы ввели первые санкции. Прекратили сертификацию газопровода "Северный поток 2", — сказал Олаф Шольц, канцлер Германии.