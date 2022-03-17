Що буде з "Північним потоком-2": виклики та ризики

"Північний потік-2" все ще заморожений.

Епатажний німецький архітектор Бенедикт Хартль пропонує підняти труби з дна Балтійського моря і створити з них гуртожиток на кшталт японських капсульних готелів, перетворивши мрію Росії перетворити Захід на центр для безхатьків з усього світу.

Кінець літа 2021 року. Путін переконаний, на шляху до запуску “Північного потоку-2” немає жодних перешкод. Що б там не казали Штати, Польща, країни Балтії. Власний економічний інтерес для Німеччини - важливіший за безпеку України. Адже саме до неї - дном Балтійського моря - мало піти до 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Це більше ніж увесь транзит, що досі йшов до Європи через Україну.

“У нас є власна позиція по “Північному потоку-2”, йдеться про безпеку нашого енергопостачання. Це економічний проект. Ми готові обговорювати його зі Сполученими Штатами, але наша позиція не змінюється”, - сказав Гайко Масс, міністр закордонних справ Німеччини.

Ще за Дональда Трампа, попереднього американського президента, на компанії, що будують газогін, наклали санкції. Допоміжну нитку уздовж "Північного потоку-1", яка б подвоїла його пропускні можливості, почали будувати 2018 року. Через санкції будівництво перервалося, але ненадовго: росіяни взялися прокладати газогін повністю власними силами. В регіоні де Потік виринає на сушу з німецького боку створили фонд-прокладку, аби обходити американські санкції. Очолив фонд Матіас Варінг, колишній функціонер Штазі і особистий друг Путіна.

Адміністрація Байдена призупинила санкції попередника, стосунки з Берліном і для неї виявилися спершу важливішими за Україну, яку новий російський газогін позбавляв примарних гарантій безпеки. Адже чинний контракт, за яким Росія була зобов'язана користуватися її послугами для транзиту – спливав 2024 року.

Повернувшись зі Штатів, німецький канцлер пообіцяла Києву домовитися з Росією так, аби та зберегла транзит через Україну, а також продовжила угоду ще на 10 років.

“Ми почуваємося відповідальними, тому що є велике занепокоєння, яке я сприймаю серйозно. Тому ми чітко сказали що виступатимемо в рамках ЄС за подальші санкції, якщо підтвердиться підозра, що трубопровід буде використаний як зброя”, -сказала колишня канцлерка Ангела Меркель.

Сертифікацію “Північного потоку” німці під тиском партнерів призупиняють через те, що на кордоні з Україною Росія починає накопичувати війська. Однак ще 7 лютого, перебуваючи з візитом у Вашингтоні Олаф Шольц відмовляється підтвердити, що готовий в разі російської інтервенції відмовити “Газпрому” в реєстрації “Північного потоку”. Хоча Байден поруч з ним говорить відкрито: Потік помре, варто лише Росії піти у наступ. З Україною цей американський президент чудово знайомий, і загроза нападу на неї виявляється вагомішою за дружбу з німцями.

Визнанням самопроголошених на окупованій території Донбасу республік, а потім повномасштабним обстрілом українських міст, що примусив заклякнути перед екранами весь цивілізований світ – Путін стріляє у власну мрію розколоти Захід. Німеччина більше не може обирати гроші, коли йдеться про безпеку. Один з ключових важелів по знищенню єдності в Європі - ламається з хрустом.

“Після того, як Росія оголосила про визнання Донецького і Луганського регіонів, ми запровадили перші санкції. Припинили сертифікацію газогону “Північний потік 2”, - сказав Олаф Шольц, канцлер Німеччини.