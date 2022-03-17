Таємні діти "фюрера" Путіна: скільки їх і що про них відомо

Таємні діти "фюрера" Путіна: скільки їх і що про них відомо

Поки президент РФ здійснює терор на адресу українців та українських дітей, ми продовжуємо розповідати про його власну родину.

У нашому матеріалі, опублікованому днями, ви могли почитати про двох старших дочок Путіна – Марію та Катерину. Але відомо, що у російського агресора, якого зараз весь світ називає терористом, є ще й інші діти. Щоправда, офіційно не визнані, як і двоє старших дочок.

Єлизавета Кривоногих, 18-річна блогерка із Санкт-Петербурга. Саме її називають "таємною дочкою" Путіна, яка була більш відомою в Instagram-колах під псевдонімом "Луїза Розова".

Єлизавета Кривоногих, фото з віддаленого акаунта Луїзи Розової

Народилася 2003 року, через три роки після того, як її мати, проста московська прибиральниця Світлана Кривоногих познайомилася з Володимиром Путіним і у них зав'язалися романтичні стосунки. Ще до того, як Instagram у Росії закрили, Єлизавета розповідала публічно, що її виховала бабуся через велику зайнятість батьків. Дитинство її минуло за містом. Проте Кривоногих ніколи не коментувала заяви про те, що її дочка народилася від кремлівського диктатора, як і сама Єлизавета не підтверджувала ці чутки. Хоча відомо, що дівчина по батькові Володимирівна.

Ліза мала 84 000 підписників в Instagram, але вона припинила публікувати повідомлення п'ять місяців тому, коли вперше з'явилися підозри про нарощування російських військ на кордоні з Україною, що викликало підозру про те, що Путін заткнув їй рот, хоча її акаунт залишався у полі зору до минулого тижня. Тепер користувача з таким обліковим записом не знайдено. Невідомо і де переховується дівчина.

Є версії про те, що Єлизавета Кривоногих не наймолодша дочка Путіна.

Аліна Кабаєва та її четверо дітей

Дуже багато років президент Путін перебуває (не офіційно, зрозуміло) у стосунках із гімнасткою, олімпійською чемпіонкою Аліною Кабаєвою.

12 квітня 2008 року у виданні "Московський кореспондент" вийшла стаття про майбутнє весілля Кабаєвої з Володимиром Путіним. Цю новину передрукували такі видання як Der Spiegel, Stern, Die Welt, Die Presse. Прессекретар Кабаєвої О. Овчиннікова повідомила, що Кабаєва коментувати цю новину не буде, і зажадала у газети надрукувати спростування. 18 квітня на Сардинії Путін під час пресконференції у відповідь на запитання про публікацію в "Московському кореспонденті" сказав, що у цій історії "немає жодного слова правди".

Володимир Путін / Associated Press

Аліна Кабаєва — одна з найтитулованіших гімнасток в історії художньої гімнастики, на її рахунку дві олімпійські медалі, 14 медалей чемпіонатів світу та 25 медалей чемпіонатів Європи. Багато росіян бачили у ній причину розпаду путінського шлюбу з Людмилою, матір'ю перших двох дочок Путіна.

У липні 2013 року в інтерв'ю журналу "Великий спорт" Аліна Кабаєва офіційно заявила, що вона не має дітей. А у березні 2015 року за інформацією газети "Нойє Цюріхер Цайтунг" у VIP-клініці Святої Анни у Швейцарії, Кабаєва народила дівчаток-близнючок. Преса особливо зазначила, що спростування з боку Кабаєвої не було. Також у пари, за неофіційними даними, є двоє синів-близнюків, їх Аліна народила 2019 року у Кулаківському пологовому будинку у Москві. Звичайно, публічно і офіційно Кабаєва не визнавала і це. Наразі ексспортсменка живе у Швейцарії разом із дітьми. Путін припускав, що країна, яка останні сто років залишалася нейтральною державою, буде безпечною для її близьких. Але активісти збирають підписи до петиції та вимагають відправити "Єву Браун" Кабаєву до її "фюрера" Путіна в бункер на Алтай.

Аліна Кабаєва

Чим закінчиться історія, покаже час. Уважні користувачі давно помітили, що Аліна носить на пальці обручку, на тому самому пальці, де її зазвичай носять заміжні жінки.

Аліна Кабаєва з каблучкою на пальці / Associated Press

Публічно пані Кабаєва говорила лише, що вона щаслива, її оточує кохання і поруч є людина, яку вона дуже кохає.

Володимир Путін та Аліна Кабаєва / Associated Press

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