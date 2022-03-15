Руські кораблі, які йдуть нах*й: яхти олігархів РФ, які конфіскували

Руські кораблі, які йдуть нах*й: яхти олігархів РФ, які конфіскували

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого Захід запровадив низку санкцій проти російських мільярдерів, які підтримують Путіна. Ми зібрали елітні яхти російських олігархів, які у них конфіскували.

Яхта Алішера Усманова

Під санкції ЄС потрапила найбільша у світі яхта Dilbar, яка належить російському мільярдеру Алішеру Усманову. Він є наближеним до оточення Володимира Путіна. Судно конфіскувала німецька влада у північному місті Гамбург. Про це пише Forbes.

Вартість 156-метрової яхти становить майже 600 мільйонів доларів. На ній є два вертолітних майданчики, ліфт, джакузі та кінотеатр. Тут також є найбільший у світі басейн на кораблі. Яхта може прийняти одночасно до 40 гостей.

До слова, Усманов придбав яхту Dilbar у 2016 році у німецької суднобудівної компанії Lürssen, яка будувала його на індивідуальне замовлення протягом 52 місяців.

Яхта Алішера Усманова - Dilbar / Getty Images

Яхта Ігоря Сечіна

Влада Франції конфіскувала 86-метрову яхту Amore Vero російського олігарха та голови "Роснєфті" Ігорю Сечіну. Про це повідомив міністр фінансів та економіки Франції Брюно Ле Мер.

Вартість елітного судна становить 120 мільйонів доларів. Вміщуваність – 14 людей. Воно має ліфт, спортзал, джакузі і спа. На яхті також є басейн, який за необхідністю перетворюється на вертолітний майданчик.

Яхта Ігоря Сечіна Amore Vero / Getty Images

Яхта Сергія Чемезова

Влада Іспанії тимчасово конфіскувала моторну 6-палубну яхту Valerie, яка належить колишньому офіцеру КДБ, голові "Ростеху" Сергію Чемезову. Про це повідомляє Reuters.

Вартість 85-метрового судна - 140 мільйонів доларів.

Судно, яке плаває під прапором Сент-Вінсента і Гренадин, зареєстроване на падчерку Чемезова Анастасію Ігнатову через компанію з Британських Віргінських островів, згідно з даними Pandora Papers.

Яхта була побудована на верфях Lürssen у Німеччині у 2011 році. Вона вміщує 27 членів екіпажу та 17 гостей.

Яхта Сергія Чемезова Valerie / Getty Images

Яхта Андрія Мельниченка

Фінансова гвардія Італії заарештувала найбільший у світі мотовітрильник вартістю 530 мільйонів євро, який належить російському олігарху Андрію Мельниченку (який за даними рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI) посідає шосте місце у списку російських мільярдерів). Про це повідомило видання La Repubblica.

Елітне 150-метрове судно A важить майже 13 тисяч тонн. Судно спроектоване французьким промисловим дизайнером Філіпом Старком і вважається найбільшим мотосейлером у світі.

Трьохщоглеве судно було збудоване на верфях Nobiskrug та спущене на воду 5 лютого 2017 року.

Яхта Андрія Мельниченка SY A / Getty Images

Яхта Олексія Мордашова

Фінансова поліція Італії арештувала елітну яхту російського мільярдера з оточення президента РФ Володимира Путіна - Олексія Мордашова.

Яхта LADY M - це розкішне судно довжиною 65 метрів, вартістю від 55 до 65 мільйонів доларів. Вона є найдовшою яхтою з алюмінію, яку будували в США

Її було спущено на воду в 2013 році на американській верфі Palmer Johnson. З екіпажем до 14 осіб яхта може прийняти до 12 гостей у 6 каютах.

Російський бізнесмен Мордашов, президент металургійної групи "Северсталь", володіє капіталом 23 мільярди євро і є одним із наближених до президента Росії багатіїв.

Яхта Олексія Мордашова LADY M / Getty Images

Яхта Геннадія Тимченка

Уряд Італії арештував судно російського олігарха, наближеного до президента РФ, - власника "Волга Груп" Геннадія Тимченка. Елітна 50-метрова яхта Lena коштує 50 мільйонів доларів. У ній є панорамний басейн, хамам, ванни, оздоблені оніксом.

Яхта Геннадія Тимченка Lena / Getty Images

Яхта Олександра Міхєєва

Уряд Іспанії на Майорці конфіскував яхту Lady Anastasia власником якої є керувальний директор "Рособоронекспорту" (найбільшої у Росії державної компанії з виробництва та продажу озброєнь) - Олександр Міхєєв.

Яхта може вмістити до 12 гостей у 5 каютах і 9 членів екіпажу.

Яхта Олександра Міхєєва/boatinternational.com

Яхта Віктора Вексельберга

У порту Пальма-де-Майорки заарештували яхту Tango російського олігарха, голови ради директорів групи компаній "Ренова" - Віктора Вексельберга, який вважається одним із найбагатших людей Росії. Її вартість - 150 мільйонів євро.

77-метрова моторна яхта побудована у Нідерландах компанією Feadship. Вона може вмістити до 14 пасажирів у 7 каютах та 22 членів екіпажу.

Яхта Віктора Вексельберга - Танго/boatinternational.com

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