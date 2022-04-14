У Тернополі демонтували рядянський символ - літак "МІГ-17"

Літак перебував в аварійному стані.

У Тернополі демонтували радянський символ "Літак МІГ-17".

Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Пам'ятник був розташований біля входу до парку Національного відродження на масиві "Східний". Рішення про його демонтаж ухвалила мерія. Демонтаж провели відповідно до рішення виконавчого комітету “Про виконання робіт з демонтажу об’єкта благоустрою".

Своєю чергою, міський голова Сергій Надал зауважив, що літак був аварійним. На його місці зведуть пам’ятник Героям України.

Як повідомлялося, у Тернополі демонтували з центру міста пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну. Рішення ухвалив виконком міськради. До слова, пам'ятник російському поетові був розташований у сквері на вул. В’ячеслава Чорновола. Пушкін був обернений поглядом на Театральний майдан.

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