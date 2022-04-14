У Чернігівській області тракторист підірвався на протитанковій міні і загинув: фото

У Чернігівській області тракторист підірвався на протитанковій міні і загинув: фото

На цій же ділянці піротехніки виявили та знешкодили ще одну міну.

У середу, 13 квітня, біля села Нова Басань Чернігівської області мінітрактор з причепом підірвався на протитанковій міні. Водій загинув на місці.

Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області.

Нещасний випадок стався о 15:00 год.

"Поліцейські встановили, що 42-річний місцевий мешканець трактором вивозив сміття. Повертаючись полем до села, він натрапив на заміновану російськими окупантами ділянку і наїхав на протитанкову міну", - розповідають в поліції.

На цій же ділянці піротехніки виявили та знешкодили ще одну міну.

"Поліція закликає громадян бути вкрай уважними та обережними! Особливо - на територіях, які тимчасово були в окупації ворожих військ. Росіяни залишили чимало вибухових пасток, замінованих ділянок та небезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також наполегливо рекомендують громадянам не пересуватися там, де можуть бути заміновані ділянки - це узбіччя, лісосмуги, не розорані поля.

"Якщо ви побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет - негайно телефонуйте до поліції або рятувальників", - зазначили поліцейські.

За фактом смерті чоловіка було відкрито кримінальне провадження на ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, у Чернігівській області 11 квітня місцевий житель на авто підірвався на міні неподалік траси Київ-Чернігів. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.