До Києва ще зарано повертатись: у Міноборони пояснили, чому

До Києва ще зарано повертатись: у Міноборони пояснили, чому

Динаміка подій найближчі тижні буде показовою.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що повертатися до Києва ще зарано. Вона попросила мешканців міста, які виїхали, трохи зачекати.

Про це Маляр 14 квітня написала в Facebook.

За її словами, станом на зараз зберігається постійна загроза застосування противником ракетного озброєння по всій території України.

"Динаміка подій найближчі тижні буде показовою. Тримаємо стрій!" - зазначила вона.

Нагадаємо, у Києві в метро від 15 квітня скоротять до 30 хвилин інтервал руху потягів на всіх лініях. Також поїзди відновлять рух обома коліями на синій та зеленій лініях.

Збільшення маршрутів громадського транспорту у Києві та відкриття ще одного мосту для проїду

Читайте також: