В Киев еще рано возвращаться: в Минобороны объяснили, почему

Динамика событий в ближайшие недели будет показательной.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что возвращаться в Киев еще рано. Она попросила жителей города, которые выехали, немного подождать.
Об этом Маляр 14 апреля написала в Facebook.
По ее словам, по сей день сохраняется постоянная угроза применения противником ракетного вооружения по всей территории Украины.
"Динамика событий в ближайшие недели будет показательной. Держим строй!" — отметила она.
Напомним, в Киеве в метро от 15 апреля сократят до 30 минут интервал движения поездов на всех линиях. Также поезда возобновят движение по обоим путям на синей и зеленой линиях.
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