В Киев еще рано возвращаться: в Минобороны объяснили, почему

В Киев еще рано возвращаться: в Минобороны объяснили, почему

Динамика событий в ближайшие недели будет показательной.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что возвращаться в Киев еще рано. Она попросила жителей города, которые выехали, немного подождать.

Об этом Маляр 14 апреля написала в Facebook.

По ее словам, по сей день сохраняется постоянная угроза применения противником ракетного вооружения по всей территории Украины.

"Динамика событий в ближайшие недели будет показательной. Держим строй!" — отметила она.

Напомним, в Киеве в метро от 15 апреля сократят до 30 минут интервал движения поездов на всех линиях. Также поезда возобновят движение по обоим путям на синей и зеленой линиях.

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