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В Тернополе демонтировали советский символ – самолет "МИГ-17"

В Тернополе демонтировали советский символ – самолет "МИГ-17"

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В Тернополе демонтировали советский символ – самолет "МИГ-17"

Самолет находился в аварийном состоянии.

В Тернополе демонтировали советский символ "Самолет МИГ-17".

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Памятник расположен у входа в парк Национального возрождения на массиве "Восточный". Решение о его демонтаже приняла мэрия. Демонтаж провели в соответствии с решением исполнительного комитета "О выполнении работ по демонтажу объекта благоустройства".

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В свою очередь, городской голова Сергей Надал отметил, что самолет был аварийным. На его месте построят памятник Героям Украины.

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Как сообщалось, в Тернополе был демонтирован из центра города памятник российскому поэту Александру Пушкину. Решение принял исполком горсовета. Кстати, памятник русскому поэту был расположен в сквере по ул. Вячеслава Чорновила. Пушкин был обращен взглядом на Театральную площадь.

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