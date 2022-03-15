Четвертий пакет санкцій ЄС проти Росії не буде останнім - Зеленський

Четвертий пакет санкцій ЄС проти Росії не буде останнім - Зеленський

Український президент продовжує працювати із західними партнерами щодо нових обмежень проти російської держави.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який став уже четвертим за рахунком, не буде останнім, якщо війна триватиме й надалі.

Про це він повідомив під час звернення до українців у ніч проти 15 березня.

“Ми працюємо з партнерами над новими обмеженнями, які будуть застосовані проти російської держави”, - наголосив президент.

За його словами, за війну, руйнацію демократії та репресії проти людей кожен отримає відповідь від світу.

“Це – тільки початок”, - попередив президент.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 19 днів війни

Нагадаємо, постійні представники Євросоюзу затвердили 14 березня четвертий пакет санкцій проти Росії через розв’язану нею війну в Україні.

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