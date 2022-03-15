Зеленський відзначив одразу 234 військовослужбовців

59 з них – посмертно.

Нова кількість нагород отримала своїх українських героїв.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзнаки.

"Щойно підписав указ про відзначення державними нагородами України 234 військовослужбовців Збройних Сил України, які проявили особисту мужність і героїзм у боротьбі за Україну, за нашу незалежність. 59 з них – посмертно. Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за нашу державу", - зазначив він.

Окремо подякував всім героям.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 19 днів війни. «Наші хоробрі захисники продовжують завдавати російським військам нищівних втрат. Уже скоро кількість збитих гвинтокрилів Росії досягне сотні одиниць. Бойових літаків вони втратили вже 80. Сотні танків, тисячі одиниць іншої техніки. За 19 днів російська армія втратила в Україні вбитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні». Звернення Володимира Зеленського за підсумками 19 днів війни. Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 14 березня 2022 р.

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