Зеленський запропонував російським солдатам вибір

Український президент пообіцяв російським військовим гідне ставлення у полоні.

Президент України Володимир Зеленський запевнив російських військових, які здадуться в полон ЗСУ, що ставлення до них у полоні буде кращим, ніж вони мали в російській армії.

Про це він оголосив у своєму зверненні у ніч проти 15 березня.

До російських солдатів, які уже переступили український кордон і яких ще тільки збираються відправити воювати проти України, глава держави звернувся їхньою мовою.

“Російські строковики послухайте мене особливо уважно. Російські офіцери, ви ж то усе вже зрозуміли. В України ви нічого не заберете. Ви будете забирати життя, вас дуже багато, але й ваші життя також заберуть. Заради чого вам гинути і навіщо? Я знаю, що ви хочете вижити”, - сказав Володимир Зеленський.

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За його словами, із перехоплених українськими спецслужбами розмов, які російські військові ведуть поміж собою та під час телефонних дзвінків додому, стало зрозумілим, яким є їхнє справжнє ставлення “до цієї війни та цієї ганьби”.

“Ми знаємо, хто ви такі, тому я пропоную вам вибір. Від імені українського народу ми даємо вам шанс — шанс вижити, якщо ви здастеся нашим силам. Ми будемо поводитися з вами так, як і належить поводитися з людьми. Саме з людьми, гідно — так, як з вами не поводилися у вашій армії. І як ваша армія не поводиться з нашою. Вибирайте”, - закликав президент.

Нагадаємо, у понеділок, 14 березня, відбулася пресконференція з полоненими російськими строковиками.

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