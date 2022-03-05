Путін бреше росіянам, що строковики не беруть участь у війні в Україні

Путін бреше росіянам, що строковики не беруть участь у війні в Україні

Згідно з російськими законами солдати-призовники мають право підписати контракт з самого початку служби, після чого юридично вони вважаються вже контрактниками.

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що строковики не беруть участі у воєнних діях в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на телетрансляцію зустрічі Путіна зі співробітницями Аерофлоту.

"Ні призовників (солдатів-строковиків – ред.), ні тих, хто призивається на збори ми не використовуємо і не збираємося використовувати під час проведення цієї військової операції», - сказав Путін.

На засіданні Ради Федерації з конституційного законодавства сенаторка РФ, мати Ксенії Собчак Людмила Нарусова повідомила про втрати строковиків одного з підрозділів в Україні.

"Вчора із зони бойових дій в Україні було виведено строковиків, яких змушували підписати контракт або за них підписували. Та лише в результаті з роти сто осіб живих залишилося четверо", - сказала Нарусова.

Вона попросила голову прокоментувати ситуацію, натомість останній перевів тему на обговорення законотворчих питань.

Згідно з російськими законами солдати-призовники мають право підписати контракт з самого початку служби, після чого юридично вони вважаються вже контрактниками. Деякі військовослужбовці, взяті в полон воїнами ЗСУ, свідчили, що їх змушували підписувати контракт, а у разі відмови забирали документи та підписували замість них.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу - понад 10 000 осіб,

танків ‒ 269 од,

бойових броньованих машин ‒ 945 од,

артилерійських систем – 105 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 19 од,

літаків – 39 од (уточнюється),

гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 409 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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