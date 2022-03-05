Українські рятувальники отримали гуманітарну допомогу з Німеччини – відео

Гуманітарну допомогу отримала ДСНС у Волинській області.

Рятувальники отримали гуманітарну допомогу з Німеччини.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram.

Так, 5 березня ДСНС у Волинській області отримала гуманітарну допомогу, яку передали німецькі партнери – організація "Добра справа". До України нашим спеціалістам прийшли пожежні рукави, каски, захисний одяг, гідравлічний інструмент та інше обладнання.

"Дякуємо нашим партнерам за підтримку", – йдеться у повідомленні.