Російські війська не можуть досягти своєї мети: Генштаб ЗСУ описав ситуацію на фронті 14 березня

Окупанти змушені здаватися в полон українським військам.
Російські окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти України. Проте головна мета ведення бойових дій на території держави ворогом не досягнута.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ ввечері 14 березня.
Отримуючи відсіч і зазнаючи втрат, російські війська дедалі частіше змушені переходити до оборони та здаватися в полон українським захисникам.
На більшості напрямків при спробі просунутись вперед окупанти зіштовхуються з опором ЗСУ та супротивом місцевого населення.
"Не маючи значних успіхів, ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів авіацією, знищуючи об’єкти військової та цивільної інфраструктури України. Застосовує боєприпаси великої потужності та невибіркової дії по житлових районах великих міст, зухвало нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права", – наголосили в Генштабі.
Нагадаємо, 14 березня в районі відповідальності оперативно-тактичного командування "Схід" російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону українських захисників на Донецькому напрямку. Ворог відступив, зазнавши великих втрат.
Читайте також:
- Що таке Байрактар: основні характеристики, де використовується
- Озброєння ЗСУ
- Що таке NLAW: характеристики, як і де використовують
- Що таке Javelin: характеристики, як і де використовують
- Літаки армії ЗСУ