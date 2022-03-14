Російські війська не можуть досягти своєї мети: Генштаб ЗСУ описав ситуацію на фронті 14 березня

Російські війська не можуть досягти своєї мети: Генштаб ЗСУ описав ситуацію на фронті 14 березня

Окупанти змушені здаватися в полон українським військам.

Російські окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти України. Проте головна мета ведення бойових дій на території держави ворогом не досягнута.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ ввечері 14 березня.

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Отримуючи відсіч і зазнаючи втрат, російські війська дедалі частіше змушені переходити до оборони та здаватися в полон українським захисникам.

На більшості напрямків при спробі просунутись вперед окупанти зіштовхуються з опором ЗСУ та супротивом місцевого населення.

"Не маючи значних успіхів, ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів авіацією, знищуючи об’єкти військової та цивільної інфраструктури України. Застосовує боєприпаси великої потужності та невибіркової дії по житлових районах великих міст, зухвало нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права", – наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, 14 березня в районі відповідальності оперативно-тактичного командування "Схід" російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону українських захисників на Донецькому напрямку. Ворог відступив, зазнавши великих втрат.