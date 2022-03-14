Рішення Держкомтелерадіо прийнято на початку березня.
В Україні заборонили ввозити та розповсюджувати всю друковану продукцію з Росії.
Про це повідимили в пресслужбі Держкомтелерадіо.
Так, в Україну заборонили ввозити видавничу продукцію, яка може мати інформаційний вплив країни-агресора на українців.
“Держкомтелерадіо призупиняє видачу та зупиняє дію дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора. Рішення Держкомтелерадіо прийнято на початку березня у зв'язку з відкритою та широкомасштабною військовою агресією РФ проти України та з метою недопущення культурного та інформаційного впливу держави-агресора на суспільні настрої українців”, — пыдкреслили у Держкомтелерадіо.
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