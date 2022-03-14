Дзюдоїстів РФ та Білорусі відсторонили від участі в міжнародних турнірах

Дзюдоїстів РФ та Білорусі відсторонили від участі в міжнародних турнірах

Дзюдоїсти не зможуть виступати на турнірах під егідою IJF та EJF.

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) повідомила, що Російська федерація дзюдо та Білоруська федерація дзюдо не братимуть участь у міжнародних турнірах.

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Про це повідомляється на офіційному сайті IJF.

"Після офіційних повідомлень, отриманих Міжнародною федерацією дзюдо, Федерація дзюдо Росії та Федерація дзюдо Білорусі призупинили свою участь у всіх міжнародних заходах IJF та EJU", - йдеться у повідомленні.

Раніше дзюдоїстам РФ та Білорусі дозволялося брати участь у змаганнях під нетральним статусам. Спортсменам не можна було використовувати національну символіку, гімн та прапор. Нині ж вони не зможуть виступати на турнірах під егідою IJF та EJF.

Нагадаємо, Міжнародна федерація дзюдо (IJF) схвалила рішення усунути президента РФ Володимира Путіна та першого віцепрезидента Федерації дзюдо Росії Аркадія Ротенберга від усіх займаних посад в організації.

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