АПЛ відсторонила Абрамовича від управління "Челсі"

Олігарх не зможе керувати лондонським клубом.

Англійська прем’єр-ліга відсторонила російського бізнесмена Романа Абрамовича від управління "Челсі".

Про це повідомляється на офіційному сайті ліги.

"Після введення санкцій урядом Великобританії рада прем’єр-ліги дискваліфікувала Романа Абрамовича з посади директора футбольного клубу "Челсі".

Рішення ради не впливає на здатність клубу тренуватися та проводити матчі, як це передбачено умовами ліцензії, виданої урядом, термін дії якої закінчується 31 травня 2022 року", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що Велика Британія запровадила персональні санкції проти кількох російських мільярдерів. У цьому переліку зокрема опинився власник "Челсі" Роман Абрамович.

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