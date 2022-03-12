АПЛ отстранила Абрамовича от управления "Челси"

Олигарх не сможет руководить лондонским клубом.

Английская премьер-лига отстранила российского бизнесмена Романа Абрамовича от управления "Челси".

Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

"После введения санкций правительством Великобритании совет премьер-лиги дисквалифицировал Романа Абрамовича с должности директора футбольного клуба "Челси".

Решение совета не влияет на способность клуба тренироваться и проводить матчи, как это предусмотрено условиями лицензии, выданной правительством, срок действия которой истекает 31 мая 2022 года», – говорится в заявлении.

Напомним, что Великобритания ввела персональные санкции против нескольких российских миллиардеров. В этом списке в частности оказался владелец "Челси" Роман Абрамович.

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