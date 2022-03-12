Пожар на нефтебазе в Василькове ликвидирован: ГСЧС обнародовала видео

Пожар тушили 6 часов.

Пожар, возникший на нефтебазе в Василькове в результате ракетного удара оккупантов, ликвидирован.

Об этом сообщила ГСЧС.

"В 13:20 ликвидирован пожар резервуаров с горюче-смазочными материалами в г. Васильков. Пожар произошел сегодня в 7:27 в результате вражеского ракетного удара", — говорится в сообщении.

Это уже второй случай в Василькове. Первый был в ночь на 27 февраля — тогда вблизи с. Крячки Васильковского района в результате вражеских обстрелов вспыхнул пожар в хранилище с нефтепродуктами на базе KLO. Нефтебаза разрушена. По предварительным оценкам, беспрецедентный экологический ущерб от пожара на нефтебазе в с. Крячки Васильковской общины в Киевской области составляют 810 млрд грн. Над точными расчетами сейчас работают специалисты Минприроды и Государственной экоинспекции.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 17-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.