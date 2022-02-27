У Василькові після обстрілу горить нафтобаза

У Василькові Київської області після обстрілу горить нафтобаза.

"Шановна Васильківська громадо! Ви бачите всі зараз, що відбувається. Бачите вогонь. Це, на жаль, горить нафтобаза на Крячках", - сказала мер Василькова Наталія Баласинович.

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Вона додала, що "ворог хоче зруйнувати все навкруги, але йому нічого не вдасться. Сьогодні протягом дня тривали потужні обстріли з балістичних ракет, зокрема нашого аеродрому. Але втримали! І зараз тривають обстріли. Але все буде добре".

"Ніч буде непростою як у нас, так і в Києві. Ми обов'язково вистоїмо. Правда переможе, тому що за нами Бог. Тримайтеся! Якщо ви чуєте потужні вибухи - ідіть в укриття. Ви всі знаєте, що робити. Ворог хоче нас виснажити - нічого не вдасться, тому що ми патріоти своєї землі. Все буде Україна! Я дуже сподіваюся, що залишилося ще дуже трошечки і розумію, що морально всі виснажені, але в нас немає іншого варінту - ми захищаємо свою Батьківщину. Ми любимо свою Україну! Гарної всім ночі! Сподіваюся, що вона буде спокійною", сказала Наталія Баласинович.

Увага! Дим та шкідливі речовини від пожежі у Василькові можуть піти у будь-який бік, вітер постійно змінює напрямок. Зачиняйте вікна!

Евакуювати населення з Василькова не планують.

"Загрози людям немає", розповіла речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан, пише "Новое время".