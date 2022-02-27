У Василькові після обстрілу горить нафтобаза
У Василькові Київської області після обстрілу горить нафтобаза.
"Шановна Васильківська громадо! Ви бачите всі зараз, що відбувається. Бачите вогонь. Це, на жаль, горить нафтобаза на Крячках", - сказала мер Василькова Наталія Баласинович.
Вона додала, що "ворог хоче зруйнувати все навкруги, але йому нічого не вдасться. Сьогодні протягом дня тривали потужні обстріли з балістичних ракет, зокрема нашого аеродрому. Але втримали! І зараз тривають обстріли. Але все буде добре".
"Ніч буде непростою як у нас, так і в Києві. Ми обов'язково вистоїмо. Правда переможе, тому що за нами Бог. Тримайтеся! Якщо ви чуєте потужні вибухи - ідіть в укриття. Ви всі знаєте, що робити. Ворог хоче нас виснажити - нічого не вдасться, тому що ми патріоти своєї землі. Все буде Україна! Я дуже сподіваюся, що залишилося ще дуже трошечки і розумію, що морально всі виснажені, але в нас немає іншого варінту - ми захищаємо свою Батьківщину. Ми любимо свою Україну! Гарної всім ночі! Сподіваюся, що вона буде спокійною", сказала Наталія Баласинович.
Увага! Дим та шкідливі речовини від пожежі у Василькові можуть піти у будь-який бік, вітер постійно змінює напрямок. Зачиняйте вікна!
Евакуювати населення з Василькова не планують.
"Загрози людям немає", розповіла речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан, пише "Новое время".
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- втрати особового складу - понад 3000 осіб,
- танки - близько 100,
- бойові броньовані машини - близько 540,
- гармати - 15,
- ЗРК "Бук" - 1,
- літаки - 16,
- вертольоти - 18.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія наносить удари по цивільному населенню:
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