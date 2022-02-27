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Більша половина поляків вірить, що згодом Путін нападе на них - соцопитування

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Більша половина поляків вірить, що згодом Путін нападе на них - соцопитування

Associated Press

Соцопитування проводили на другий день російського нападу на Україну.

Більша половина поляків - 74% - вважають можливість вторгнення Росії до Польщі "високою" чи "середньою".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом ринкових і соціальних досліджень IBRiS 25 лютого 2022 року, повідомляє польське видання Onet.pl.

Респондетів запитали, "Наскільки за шкалою від 0 до 10 ви б оцінили ризик того, що Польща може стати об’єктом прямого нападу Росії?". Так, "середній ризик" нападу вважає кожен другий респондент (51%). Також більше 23% респондентів сприймають цей ризик як "високий або дуже високий".

Зазначається, серед респондентів від 18 до 29 років "високий або дуже високий" ризик нападу вважають аж 65% респондентів. Також показово, що люди з вищою освітою більше вірять у високий ризик нападу Росії на Польщу (29%), ніж ті, хто декларує початкову освіту (12%).

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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