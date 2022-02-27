Більша половина поляків вірить, що згодом Путін нападе на них - соцопитування

Більша половина поляків вірить, що згодом Путін нападе на них - соцопитування

Соцопитування проводили на другий день російського нападу на Україну.

Більша половина поляків - 74% - вважають можливість вторгнення Росії до Польщі "високою" чи "середньою".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом ринкових і соціальних досліджень IBRiS 25 лютого 2022 року, повідомляє польське видання Onet.pl.

Респондетів запитали, "Наскільки за шкалою від 0 до 10 ви б оцінили ризик того, що Польща може стати об’єктом прямого нападу Росії?". Так, "середній ризик" нападу вважає кожен другий респондент (51%). Також більше 23% респондентів сприймають цей ризик як "високий або дуже високий".

Зазначається, серед респондентів від 18 до 29 років "високий або дуже високий" ризик нападу вважають аж 65% респондентів. Також показово, що люди з вищою освітою більше вірять у високий ризик нападу Росії на Польщу (29%), ніж ті, хто декларує початкову освіту (12%).