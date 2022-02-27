Війна Росії проти України: яка ситуація в областях

Війна Росії проти України: яка ситуація в областях

У Харкові 26 лютого українським військовим вдалося відбити атаки, місто під контролем України. Знищено багато російської техніки: танки, бронемашини тощо.

Про це повідомили в Держспецзв’язку.

У Харкові є пошкодження житлових будинків та постраждалі.