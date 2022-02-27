Союзники НАТО надіслали Україні військову допомогу

Союзники з 13 країн надіслали або схвалюють військову допомогу Україні.

Союзники НАТО посилюють підтримку України.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Союзники з 13 країн надіслали або схвалюють військову допомогу, таку як гармати, боєприпаси та ракети, включно із засобами протиповітряної оборони та протитанкового обладнання.

Італія готує фінансову підтримку, а Іспанія гуманітарну допомогу. Турція поглиблює оборонні зв’язки з нашими українськими партнерами.

НАТО вже багато років надає підтримку, щоб українці могли себе захистити. Ми продовжуватимемо це робити і закликатимемо інших зробити те ж саме", - йдеться в повідомленні НАТО.

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