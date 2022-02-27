YouTube відключив Russia Today можливість заробляти на рекламі

RT та низка інших каналів більше не будуть доступні в Україні через запит уряду України.

Відеосервіс YouTube відключив російському пропагандистському каналу Russia Today та іншим російським каналам можливість гроші за рекламу, яка транслюється з відео.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника YouTube Фаршада Шадлу

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Водночас Russia Today у Telegram додав скриншот, на якому зображено, що в його каналу відключена монетизація.

YouTube заявив, що "зупиняє можливість монетизації низки каналів на YouTube, зокрема кількох російських каналів, пов'язаних із нещодавніми санкціями".

Раніше ЄС запровадив санкції щодо окремих осіб, зокрема – Маргарити Симоньян, яку назвав головним редактором RT та "центральною фігурою" російської пропаганди.

За словами Шадлу, відео із таких каналів рідше з'являтимуться у рекомендаціях.