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YouTube відключив Russia Today можливість заробляти на рекламі

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YouTube відключив Russia Today можливість заробляти на рекламі

RT та низка інших каналів більше не будуть доступні в Україні через запит уряду України.

Відеосервіс YouTube відключив російському пропагандистському каналу Russia Today та іншим російським каналам можливість гроші за рекламу, яка транслюється з відео.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника YouTube Фаршада Шадлу

Водночас Russia Today у Telegram додав скриншот, на якому зображено, що в його каналу відключена монетизація.

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YouTube заявив, що "зупиняє можливість монетизації низки каналів на YouTube, зокрема кількох російських каналів, пов'язаних із нещодавніми санкціями". 

Раніше ЄС запровадив санкції щодо окремих осіб, зокрема – Маргарити Симоньян, яку назвав головним редактором RT та "центральною фігурою" російської пропаганди.

За словами Шадлу, відео із таких каналів рідше з'являтимуться у рекомендаціях. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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