Також міністр звернувся із листом до YouTube з проханням заблокувати російські телеканали на сервісі.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав ЄС блокувати пропагандистські канали Росії у себе в країнах.

Відповідного листа він направив до міністрів культури Євросоюзу, про що написав у Facebook.

"Сподіваємося на швидку та конкретну відповідь від колег. Блокуючи кремлівську машину брехні, ми зможемо сприяти зупинці російській військовій агресії в Україні", — зазначив Ткаченко.

Також міністр звернувся із листом до YouTube з проханням заблокувати російські телеканали на сервісі.

Серед каналів у списку: "Первый канал", "Звезда", "ТНТ", "Россия сегодня", "Рен ТВ" та інші.

"Всі вони – інструменти російської пропаганди, на яких транслюються фейки та дезінформація Кремля. Споживати інформацію з них – небезпечно для інфопростору і України, і всього світу", — наголосив Ткаченко.