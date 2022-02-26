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В Тернопільській області повітряна тривога

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Всі в укриття!

В Тернопільській області оголошена повітряна тривога! Всі в укриття!

Зазначимо:

Росія наносить удари по цивільному населенню

Нагадаємо:

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