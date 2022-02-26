Кабмін спростив перетин кордону для гуманітарного вантажу

Транспорт доставлятиме допомогу в Україну за спрощеною процедурою.

Держприкордонслужба та Держмитслужба має забезпечити спрощений режим перетину державного кордону для транспортних засобів, що здійснюватимуть доставку гуманітарної допомоги.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він також зазначив, що військово-цивільні адміністрації разом із Нацгвардією, Нацполіцією та ДСНС забезпечать прийняття, розміщення та зберігання допомоги.

Напередодні Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить на період введення воєнного стану керівники зони територіальної оборони самостійно приймати рішення про визначення того чи іншого переліку товарів гуманітарною допомогою, необхідною для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони.

Нагадаємо, Україна тимчасово закриває пункти пропуску на кордонах з Росією та Білоруссю.

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