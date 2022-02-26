Кабмин упростил пересечение границы для гуманитарного груза

Транспорт будет доставлять помощь в Украину по упрощенной процедуре.

Госпогранслужба и Гостаможслужба должна обеспечить упрощенный режим пересечения государственной границы для транспортных средств, осуществляющих доставку гуманитарной помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Он также отметил, что военно-гражданские администрации вместе с Нацгвардией, Нацполицией и ГСЧС обеспечат принятие, размещение и хранение помощи.

Накануне Кабмин принял постановление, которое позволит на период введения военного положения руководители зоны территориальной обороны самостоятельно принимать решение об определении того или иного перечня товаров гуманитарной помощью, необходимой для осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Напомним, Украина временно закрывает пункты пропуска на границах с Россией и Беларусью.

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