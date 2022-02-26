Власник групи SCM спрямовує 150 млн гривень на допомогу Україні

Бізнесмен спрямовує 150 мільйонів гривень на допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу бізнесмена.

"Україна в біді, і кожен з нас робить все, що може, щоб допомогти нашій країні. Я допомагав, допомагаю і допомагатиму народу України. Сьогодні я віддаю 150 мільйонів гривень, з яких 50 мільйонів – на медикаменти та 100 мільйонів гривень – на допомогу столиці України місту Києву та киянам", — сказав Рінат Ахметов.

Список медикаментів екстреної допомоги Фонд визначає у координації з МОЗ України. Проробляються гемоконтейнери, аптечки та інші медикаменти.

Для допомоги країні бізнесмен поєднав ресурси благодійного фонду, ФК "Шахтар" та інших активів SCM.