Чехія передала Україні військову допомогу на суму в 250 млн грн - Шмигаль

Чехія передала Україні військову допомогу на суму в 250 млн грн - Шмигаль

Отримані кулемети, автомати та багато іншого.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував Чехії за надання військової допомоги вартістю 250 млн грн , яка призначена для боротьби з Росією.

Про це він розповів на своїй сторінці в Twitter.

"Щиро дякую уряду Чехії та особисто прем'єру Петру Фіалу за надану військову допомогу, зокрема, за кулемети, автомати, снайперські гвинтівки, пістолети та набої вартістю 250 млн грн.

Це допомога справжніх друзів, яка допоможе українській армії захистити Україну і Європу від агресора", - зазначив Шмигаль.

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