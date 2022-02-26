Яка ситуація в Одесі: знищення групи диверсантів та черги до військкоматів

Яка ситуація в Одесі: знищення групи диверсантів та черги до військкоматів

Ситуація в місті контрольована, черги - лише у пункти здачі крові та військкомати.

Одещину сьогодні, 26 лютого, впродовж дня атакували ворожі дрони-розвідники та активізувалися диверсійні групи. Однак протиповітряна оборона регіону вправно збиває російські повітряні об’єкти, а спецпризначенці затримують озброєних нападників, повідомляє кореспондент ТСН.

Так затримали двох жителів невизнаного Придністров’я, які перейшли україно-молдовський кордон і фотографували українські військові об’єкти. Як тільки їх співробітники СБУ почали затримувати, намагалися знищити сліди шпіонажу.

А опівдні неподалік пляжу Лузанівка група диверсантів намагалася висадитися на берег та захопити стратегічні об'єкти. Місцеві жителів повідомили правоохоронців про підозрілих осіб і їх спочатку взяли у кільце, а потім затримали.

Ситуація в Одесі контрольована військовими, місто працює у звичному режимі, щоправда суттєво спорожніло. Мало автівок на вулиці і перехожих. Частина крамниць і великих магазинів зачинилася. Однак дефіциту продуктів у місті немає і одесити не створюють ажіотажу, стоячи у чергах, в тому числі і біля заправних станцій.

А от де насправді черги - так це у пункти здачі крові та військкомати. Чоловіки-добровольці отримали зброю та готові стати пліч-о-пліч зі збройними силами України.