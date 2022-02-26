Яка ситуація в Одесі: знищення групи диверсантів та черги до військкоматів

Ситуація в місті контрольована, черги - лише у пункти здачі крові та військкомати.
Одещину сьогодні, 26 лютого, впродовж дня атакували ворожі дрони-розвідники та активізувалися диверсійні групи. Однак протиповітряна оборона регіону вправно збиває російські повітряні об’єкти, а спецпризначенці затримують озброєних нападників, повідомляє кореспондент ТСН.
Так затримали двох жителів невизнаного Придністров’я, які перейшли україно-молдовський кордон і фотографували українські військові об’єкти. Як тільки їх співробітники СБУ почали затримувати, намагалися знищити сліди шпіонажу.
А опівдні неподалік пляжу Лузанівка група диверсантів намагалася висадитися на берег та захопити стратегічні об'єкти. Місцеві жителів повідомили правоохоронців про підозрілих осіб і їх спочатку взяли у кільце, а потім затримали.
Ситуація в Одесі контрольована військовими, місто працює у звичному режимі, щоправда суттєво спорожніло. Мало автівок на вулиці і перехожих. Частина крамниць і великих магазинів зачинилася. Однак дефіциту продуктів у місті немає і одесити не створюють ажіотажу, стоячи у чергах, в тому числі і біля заправних станцій.
А от де насправді черги - так це у пункти здачі крові та військкомати. Чоловіки-добровольці отримали зброю та готові стати пліч-о-пліч зі збройними силами України.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.